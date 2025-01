Trânsito reaberto na Avenida 25 de Abril em Campanhã. Fuga de gás teve origem num edifício vazio

A Avenida 25 de Abril, em Campanhã, cidade do Porto, já foi reaberta depois de o trânsito ter sido cortado por causa de uma fuga de gás. Fonte oficial da Câmara Municipal do Porto confirmou ao PÚBLICO que o incidente foi resolvido ao início da noite e que já se pode circular com normalidade em todo o percurso.

O Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto confirmou que uma fuga de gás tinha obrigado ao corte nos dois sentidos da avenida. O alerta para a ocorrência chegou aos bombeiros às 18h06 desta sexta-feira, 17 de Janeiro. Doze elementos da Protecção Civil foram enviados para o local, onde também estiveram funcionários da PortGás, a empresa responsável pela rede de distribuição de gás nos distritos de Porto, Braga e Viana do Castelo.

Fonte da autarquia adiantou que a fuga de gás teve origem no edifício sem uso em frente à rotunda da Avenida 25 de Abril, depois de a válvula do tubo de gás no exterior do edifício ter sido retirada. A PortGás já procedeu ao corte do abastecimento de gás naquele edifício e a Protecção Civil confirmou a segurança na circulação naquela região da cidade.

O edifício em causa é uma torre de 13 pisos, localizada não muito longe do Estádio do Dragão, que inicialmente foi concebida para albergar um hospital privado do Grupo Trofa Saúde. A infra-estrutura chegou a ser vendida à Predi5, da Bragaparques, para ser transformada num hotel, mas o Plano Director Municipal não permitia que o edifício fosse usado para esse fim. A torre continua assim sem uso.