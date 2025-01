Televisões na Índia avançam com detenção do suspeito de esfaquear actor de Bollywood

Os canais de televisão indianos estão a avançar, nesta sexta-feira, com a notícia de que a polícia de Bombaim deteve e está a interrogar um suspeito do esfaqueamento do actor de Bollywood Saif Ali Khan. No entanto, as autoridades ainda não confirmaram qualquer detenção.

Khan, de 54 anos, foi esfaqueado seis vezes durante uma tentativa de assalto à sua casa, num bairro de luxo nos arredores de Bombaim, na madrugada de quinta-feira. Os médicos que o operaram aos ferimentos na coluna vertebral, no pescoço e nas mãos afirmaram que a estrela, muito popular na Índia, não corre risco de vida.

O canal India Today, entre outros, mostrou a polícia a escoltar um homem com uma T-shirt branca para uma esquadra e identificou-o como o suspeito. No entanto, o oficial de polícia Dikshit Gedam não confirmou a detenção, dizendo que não houve nenhum desenvolvimento importante. “Não há qualquer actualização em relação ao que dissemos ontem”, disse Gedam, o oficial de investigação sénior, à Reuters.

No dia anterior, a polícia disse que tinha identificado o autor da aparente tentativa de assalto e que as buscas tinham sido iniciadas.

Khan, uma das estrelas mais bem pagas de Bollywood, que participou em muitos filmes e séries de televisão, entrou no hospital com as roupas encharcadas de sangue, acompanhado pelo seu filho de 6 anos, Taimur.

“Se a faca tivesse penetrado mais, teria havido uma lesão na coluna vertebral”, disse aos jornalistas Niraj Uttamnani, um dos médicos que tratou Khan, acrescentando que o actor tinha escapado por apenas 2mm. “Ele tem muita sorte”, declarou o médico.

Outro médico, Nitin Dange, acrescentou: “Ele é capaz de andar e está estável”. O ataque a Khan, que é filho do antigo capitão de críquete da Índia Mansur Ali Khan Pataudi e da actriz Sharmila Tagore, chocou a indústria cinematográfica e os residentes da cidade, muitos dos quais apelaram a um melhor policiamento e segurança.

Numa declaração nas redes sociais, a mulher de Khan, Kareena Kapoor Khan, pediu aos meios de comunicação social que deixassem de especular sobre o caso. “Tem sido um dia incrivelmente desafiante... e ainda estamos a tentar processar os acontecimentos”, disse a actriz de 44 anos no seu perfil do Instagram.