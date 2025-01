Pai de Liam Payne acusado de difamação por acusado de envolvimento na morte do cantor

Um amigo de Liam Payne, Roger Nores, está a processar o pai do artista, Geoff Payne, por difamação. Numa queixa entregue na Florida, EUA, nesta quarta-feira, Nores acusa o britânico de fazer declarações “falsas” à polícia argentina que o prejudicaram e terão levado a que seja um dos acusados pela morte do cantor dos One Direction.

As declarações de Geoff Payne “continham omissões materiais e muitas partes não se baseavam em conhecimentos pessoais”, detalha o norte-americano no processo judicial citado pela BBC. O pai de Liam Payne diz que o filho, “face aos seus problemas de dependência”, estava ao cuidado da namorada, Kate Cassidy, e do amigo Roger Nores.

Contudo, o empresário norte-americano garante que a sua relação com Payne tem vindo a ser mal interpretada ao longo dos últimos meses. Ao contrário do que se tem escrito, Roger Nores declara que ele e o cantor tinham “um amigo próximo em comum”, mas que nunca teve “nunca teve um dever legal de cuidado” para com ele. “Nunca fui o cuidador de Liam”, declara. E insiste: “O Liam era uma pessoa adulta e independente que tomava todas as suas próprias decisões”.

Assim, sublinha que as informações veiculadas por Geoff Payne não só à imprensa, como à polícia tiveram “um impacto adverso” na sua reputação, resultando em “proporções gigantescas com danos consideráveis”.

O queixoso garante que o objectivo deste processo judicial não é conseguir uma indemnização para si e que quaisquer “receitas financeiras líquidas” serão doadas a Bear, o único filho de Liam Payne, fruto da relação com a antiga companheira Cheryl Cole.

Roger Nores é uma das cinco pessoas acusadas pela justiça argentina de envolvimento na morte de Liam Payne. O norte-americano é acusado de homicídio involuntário por “não ter cumprido os seus deveres de cuidado, assistência e ajuda”. O empresário nega as acusações, garantindo que foi ao hotel onde o cantor estava três vezes no dia no acidente mortal.

Além de Nores são acusados a gerente do hotel, Gilda Martin, e o recepcionista Esteban Grassi. Outro funcionário do hotel Esequiel Pereyra e um ex-funcionário de um restaurante Braian Paiz são acusados no mesmo processo de fornecer drogas a Payne.

Liam Payne morreu aos 31 anos, a 16 de Outubro, na sequência da queda da varanda de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. A causa de morte foi determinada pelo médico legista argentino como “traumatismo múltiplo” e “hemorragia interna e externa”, com o artista a estar parcial ou totalmente inconsciente no momento da queda, consequência do consumo de álcool e drogas. Assim, foi excluída a possibilidade de se ter tratado de um acto voluntário.