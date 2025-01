Mulher chinesa de 124 anos partilha rotina diária para uma vida longa

A documentação de Qiu Chaishi diz que ela nasceu em 1901 e, embora a sua longevidade não seja reconhecida pelos recordes do Guinness nem validada pelo LongeviQuest,​ os seus 124 anos foram celebrados com entusiasmo, no primeiro dia do ano, na sua cidade natal de Nanchong, no Sul da China, numa festa que reuniu seis gerações da família, descreve a QQ News.

Recentemente, Qiu partilhou os segredos da sua longevidade com meios de comunicação social do seu país, salientando o seu estilo de vida simples e rotineiro. Por exemplo, descreve o South China Morning Post, faz três refeições por dia a horas certas, sendo que o seu prato preferido são papas de aveia e milho, com abóbora-d’água esmagada, cobertas com uma colher de banha de porco — sobre o último ingrediente, a neta Taohua, de 60 anos, com quem Qiu reside, testemunhou que há uma preferência especial.

Depois, dá passeios depois das refeições e vai para a cama sempre por volta das oito da noite. E, aos 124 anos, a mulher garante que ainda consegue executar tarefas simples, como pentear o cabelo, acender o lume e alimentar os gansos.

Além disso, a sua família diz que ela é bem-disposta, mesmo tendo perdido parte da visão e da audição após o centenário. “A avó nunca se queixa”, disse Taohua ao South China Morning Post. “Depois de cada infortúnio, ela fica calada durante algum tempo e depois recupera com risos e espírito positivo.”

Apesar da sua data de nascimento não ser reconhecida, as memórias de Qiu Chaishi parecem levar a crer que nasceu mesmo pouco tempo depois do arranque do século XX, nomeadamente a sua lembrança da vida durante a dinastia Qing, que findou em 1912, relatando a fome que ceifou muitas vidas. “Eu safei-me”, disse, embora a vida não tenha sido fácil: aos 40 anos, com quatro filhos, o marido morreu e já teve de testemunhar a morte dos filhos. “O rei do inferno deve ter-se esquecido de mim”, graceja.

A estimativa para este ano é que a esperança média de vida na China se salde em 78,7 anos, a mais elevada da sua História. De acordo com as estatísticas nacionais citadas pelo SCMP, em Nanchong, no Sul subtropical, está o maior número de centenários de todas as províncias chinesas.

A mulher mais velha do mundo, segundo o Guinness, depois de validada a data de nascimento pelo LongeviQuest, é a brasileira Inah Canabarro (São Francisco de Assis, Rio Grande do Sul, Brasil, 8 de Junho de 1908), que acumula o título de pessoa com mais idade. O homem mais velho do mundo também é brasileiro: João Marinho Neto, nascido no estado do Ceará a 5 de Outubro de 1912. Já em Portugal, valida o LongeviQuest, a pessoa mais velha é Maria da Conceição de Brito, nascida a 31 de Dezembro de 1912, com 112 anos e 17 dias.