O hotel Sul de Rodrigo Herédia e Liliana Campos ardeu: “ficou completamente destruído”

O edifício principal do Sul Villas & Spa, na ilha de São Miguel, ardeu e, com isso, “ardeu uma parte do sonho” de Rodrigo Herédia. O objectivo é reconstruir.

“Hoje é um dia triste. Muito triste. O Sul ardeu, e com o Sul ardeu uma parte do sonho do Rodrigo.” Numa publicação no Instagram, Liliana Campos, apresentadora da SIC e mulher de Rodrigo Herédia, reage assim ao incêndio que, na quarta-feira, deflagrou no Sul Villas & Spa, em São Miguel (Açores), propriedade do empresário e surfista.

De acordo com a publicação, o edifício principal do hotel “ficou completamente destruído”, não sendo ainda “conhecida a causa que fez deflagrar” o incêndio. Os danos “são muitos”, mas “apenas materiais”, acrescenta.

O alerta foi dado “através do 112” por volta das 17h27 locais (mais uma hora em Lisboa), segundo o Serviço Regional de Protecção Civil e Bombeiros dos Açores, citado pela agência Lusa. O vento terá dificultado o trabalho dos bombeiros, com o fogo a ser “dominado pelas 21h04”.

A unidade hoteleira, inaugurada em 2019 em Lagoa, na ilha de São Miguel, encontrava-se encerrada “por motivos de obras”. De acordo com o presidente da autarquia local, Frederico Sousa, o incêndio terá surgido “numa zona técnica da unidade hoteleira”, referiu à Lusa.

Durante o combate às chamas, duas habitações próximas foram evacuadas, uma “por prevenção” e outra para dar aos bombeiros “um ângulo de combate alternativo”, detalhou o autarca. Um bombeiro voluntário teve de ser assistido devido à inalação de fumo.

O plano é agora reerguer o Sul. “Vai levar tempo, muito tempo. Primeiro vai ter que ser demolido e depois reconstruído”, avança Liliana Campos. “Vamos precisar de todos quando voltar a abrir as portas, mas por enquanto queremos descansar os clientes que já tinham as reservas feitas para este ano que entraremos o mais breve possível em contacto, para devolver o dinheiro das mesmas”, acrescenta.

Pouco depois de abrir, ainda com parte da decoração por chegar, a Fugas visitou o Sul Villas & Spa, uma unidade hoteleira com 14 villas, de diferentes tipologias, algumas com piscina ou jacuzzi privado, além de uma piscina e áreas comuns, e spa.

Lá fora, os Açores em panorâmica: “Prados a descer ao mar infinito, algumas vacas a subir o monte lá ao fundo, o casario de Lagoa à direita e, dúvidas houvesse de que estávamos nos Açores, ergue-se à esquerda a Igreja Matriz de Santa Cruz, com a tez alva debruada com a pedra vulcânica tradicional.” Um cenário que tinha feito Rodrigo Herédia declarar “paixão à primeira vista”. “O conceito acaba por ser uma mistura das viagens que fui fazendo e o conciliar de todas essas ideias nos Açores e adaptadas aos Açores”, resumia à Fugas.