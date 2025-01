A que cheira a Air France? Perfumista da Dior criou fragrância exclusiva

Cheirar a avião não é propriamente o que possa desejar para um perfume, mas certo é que os aromas trazem memórias. Assim sendo, a Air France quis encapsular o sentimento de voar com a companhia dentro de um frasco com a nova fragrância AF001, assinada pelo conhecido perfumista francês Francis Kurkdjian. E se viajar para Paris nas próximas semanas já poderá sentir o cheiro.

A fragrância de interior já está a ser usada em algumas das salas da Air France no aeroporto de Charles de Gaulle, “como um gesto de boas vindas para o início da viagem”, detalha a companhia área em comunicado. Para quem tem oportunidade de ir aos lounges da companhia nos terminais 2E, L e M, 2F e 2G também já é este o aroma que paira no ar. Ao longo dos próximos meses, prometem, o cheiro vai espalhar-se pelos pontos da empresa “em todo o mundo”.

Por agora, o aroma está a ser testado para “oferecer uma sensação de espaço calma e luminosidade”. Num vídeo de promoção, o perfumista Francis Kurkdjian descreve a criação como “simples” de “aroma envolvente e almiscarado”, antes de começar a enumerar as notas que o compõe: a mimosa da Provença, o jasmim e a rosa, que “querem criar uma verdadeira viagem olfactiva”.

O aroma floral, que foi trabalhado ao longo de mais de dois anos, foi inspirado pelas viagens do Concorde entre Nova Iorque e Paris no final da década de 1970. “Foi a ilusão de um raio de sol nas asas de um avião que me guiou na composição desta fragrância de interior, que é ligeira, fresca e reconfortante”, declara o perfumista francês, que confessa ter sido um orgulho criar “a primeira assinatura olfactiva da Air France”.

Foto dr

O nome vem dos códigos de aviação da Air France e acrescenta-lhe o número 1, transmitindo a ideia de que o primeiro passo da viagem começa ainda antes da descolagem, através do olfacto. “A viagem assinada pela Air France toca agora todos os sentidos: a vista, graças aos uniformes de alta-costura da nossa equipa, a harmonia das nossas cabines e o design cuidado dos nossos salões, o sabor através dos saborosos menus oferecidos a todos, o toque através dos suaves materiais dos nossos assentos, a audição pelas playlists a descobrir a bordo, e agora o cheiro com esta prestigiada assinatura olfactiva”, acrescenta Fabien Pelous, director de experiência do cliente.

Kurkdjian é conhecido por ter criado fragrâncias icónicas, como a Lê Male para Jean Paul Gaultier, em 1995, que havia de se tornar um dos perfumes mais conhecidos do criador francês. Seguir-se-iam assinaturas para a Guerlain, a Burberry, Narciso Rodriguez ou Van Cleef & Arpels, entre outras desde 2001, quando abriu o primeiro atelier de perfumes por medida — quase como se de uma experiência de alta-costura se tratasse.

Anos mais tarde, em 2009, fundou a Maison Francis Kurkdjian que foi comprada pelo conglomerado de luxo LVMH em 2017. Além de liderar a sua própria marca, desde 2021, Kurkdjian é também director criativo da linha de perfumes Christian Dior, tendo sido ele responsável pela colecção Privée.

Apesar de esta ser a primeira fragrância da Air France, a ligação da companhia área à moda não é novidade. Os primeiros uniformes da tripulação datam de 1946 e foram criados pela modelista Georgette Renal em tons de azul petróleo. O tom de azul-marinho que hoje faz parte da estética da companhia foi introduzido em 1948 por Georgette de Trèze, que trouxe um corte mais feminino aos uniformes.

Na década de 1960, foi a vez de Marc Bohan, director criativo da Dior então, desenhar os novos uniformes inspirados pelo New Look de Christian Dior. Mas o visual mais emblemático havia de ser da autoria de Cristóbal Balenciaga que colocou as assistentes de bordo em minissaia no final dos anos 1960. Para o Concorde, foi Jean Patou o criador eleito para o desenho, antes de Nina Ricci assumir o comando em 1985. Agora, desde 2005, que os assistentes de bordo usam Christian Lacroix.