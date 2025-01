Em Cascais, Don Alfonso 1890 promete uma cozinha italiana autêntica

É um lugar sumptuoso, com um serviço cuidado este Don Alfonso. Quando não serve almoços e jantares, o espaço é usado para o pequeno-almoço do Legacy Hotel, gestão Hilton, um hotel de cidade.

É numa das avenidas mais movimentadas de Cascais, a 25 de Abril, que vive o restaurante Don Alfonso 1890, até com porta aberta a todos e virada àquela artéria. Mas há outra porta, que é interior e fica dentro do Legacy Hotel, parte da cadeia Curio Collection by Hilton. É esta que a Fugas utiliza para entrar num ambiente que não lembra o final do século XIX, sendo antes uma mistura de estilos, onde o azul domina no bar e o encarnado no restaurante. As cores espalham-se pelos padrões de tecidos, com motivos orientais nas paredes, nos sofás, nas cadeiras e nos candeeiros com longas franjas, ou não fosse o Legacy propriedade da Reformosa, uma promotora imobiliária cuja proprietária é de origem taiwanesa.