As aves de Odemira: há 242 espécies a voar pelo novo guia fotográfico do concelho

O chapim-de-poupa, a alvéola-branca ou o cuco-canoro surgem entre as 242 espécies de aves de Odemira fotografadas num novo guia, que pretende dar a conhecer a avifauna deste concelho do distrito de Beja. O livro tem lançamento marcado para esta sexta-feira, dia 17, às 18h30, no café-livraria Mirabolante de Odemira, onde também está à venda.

Editado por Rui Doudinho, professor do ensino básico em Vila Nova de Milfontes, no concelho de Odemira, o Guia ilustrado para a observação de aves de Odemira apresenta 242 das espécies que se podem observar neste município.

Ao todo, são mais de 350 fotografias a cores ao longo de 112 páginas, num trabalho que dá a conhecer “as variadas espécies” da avifauna local, muitas delas “desconhecidas da população em geral”, disse hoje à agência Lusa Rui Doudinho.

“A proximidade do mar dá-nos a conhecer algumas espécies que não se observam no interior”, acrescentou o autor, que concebeu o livro para ser acessível “a toda a população, incluindo os mais jovens”.

Por isso, continuou, o guia foi “concebido para utilização no campo, na observação e identificação de espécies” da avifauna local, sendo que nalguns casos é possível, através das fotografias publicadas, “distinguir o sexo, a plumagem e a idade das aves”.

O livro apresenta igualmente “o estatuto de cada ave, desde as residentes às estivais ou invernantes e, ainda, às aves de passagem migratória, rumo a África”.

A edição do Guia ilustrado para a observação de aves de Odemira é “o culminar de sete anos de trabalho de campo no concelho” realizado por Rui Doudinho.

O livro teve o apoio à edição de empresas locais ligadas ao sector do turismo, assim como das juntas de freguesia de Longueira/Almograve e de Vila Nova de Milfontes.

Após a edição do guia, o autor explicou à Lusa que agora é tempo de “repensar novas oportunidades para o futuro”.

“Há sempre mais e variadas ideias, falta apenas organizá-las e colocá-las em prática”, concluiu.