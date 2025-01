Governo dá “luz verde” à ANA para avançar com novo aeroporto de Lisboa

O Governo já comunicou formalmente à ANA, concessionária dos aeroportos nacionais, que esta pode avançar com a candidatura oficial ao novo aeroporto de Lisboa. Apesar de não adiantar o valor que a ANA estimou para a obra, o Ministério das Infra-estruturas diz que a “redução de custos” é uma “prioridade”.

Assim, adianta que na fase negocial haverá uma “discussão do modelo financeiro, sobre taxas aeroportuárias e extensão da concessão”, reafirmando que a proposta da ANA “não prevê contribuição directa do Orçamento do Estado”. Desde modo, diz o executivo, pretende-se “assegurar a competitividade das taxas aeroportuárias e limitar a extensão da concessão”. O alargamento do prazo de concessão será a fórmula encontrada para a ANA recuperar o investimento ligado ao novo aeroporto de Lisboa (NAL), a construir em Alcochete.

Afirmando pretender “reduzir o custo total do projecto do NAL” apresentado pela ANA, o ministério liderado por Miguel Pinto Luz diz estar pronto para “discutir com a concessionária ajustes às especificações do aeroporto, contando também com a avaliação das entidades competentes e a consulta aos stakeholders”.

Nas contas da Comissão Técnica Independente (CTI), os custos podem oscilar entre 3231 milhões de euros (uma pista) e 10.197 milhões (quatro pistas).

Sobre a duração da obra, adianta querer “avaliar o prazo de duração da construção”, de seis anos, “estudando alternativas que permitam abreviar as fases anteriores ao início da obra, de forma a antecipar a conclusão do projecto”.

Aumentar

Projecto em marcha

Depois de o Governo liderado por Luís Montenegro ter reiniciado formalmente o processo do NAL, a ANA, detida pelos franceses da Vinci, teve seis meses para apresentar o chamado “relatório inicial”, o que foi feito no passado dia 17 de Dezembro. Este relatório contém informações como a estimativa preliminar de custos, propostas de financiamento – onde se inclui a possibilidade de alterar o regime de taxas aeroportuárias e/ou a “prorrogação do prazo de concessão” – e o prazo estimado para a construção.

O documento tem de cumprir várias directrizes já delineadas no contrato de concessão de 2012, como a inclusão de até quatro pistas paralelas, sendo que as duas primeiras terão 4000 metros e capacidade para receber qualquer tipo de aviões. Quanto aos aviões, terão de estar parados junto ao terminal de passageiros de modo a permitir acessos directos, via pontes telescópicas.

Após ter recebido esse relatório, o executivo teve 30 dias para confirmar por escrito se a empresa podia ou não formalizar a sua candidatura, que foi agora concretizada.

Uma vez dado este passo, começa a “data de início do período de exercício de opção”, tendo a ANA, enquanto concessionária, um prazo máximo de 36 meses para apresentar formalmente o seu plano. Este é composto por quatro relatórios, que têm de ser apresentados em diferentes timings, sendo depois todos reunidos na sua versão definitiva na candidatura final.