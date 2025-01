Governo tem “dúvidas substanciais” sobre prolongamento da concessão da ANA

O Governo de Luís Montenegro comunicou formalmente à ANA, concessionária dos aeroportos nacionais, que pode avançar com a candidatura oficial ao novo aeroporto de Lisboa (NAL). Obra que, segundo a empresa detida pela empresa Vinci, estará pronta em 2037 e custará 8,5 mil milhões de euros. É para amortizar este investimento que a ANA, com contrato até 2062, propôs ao Governo a “extensão da duração da concessão [no novo aeroporto de Lisboa] por mais 30 anos”. Mas, sobre isto, o executivo de Luís Montenegro está longe de estar convencido.

Na carta enviada à ANA pelos gabinetes do ministro de Estado e das Finanças (Joaquim Sarmento) e do ministro das Infra-estruturas e Habitação (Miguel Pinto Luz) em resposta ao relatório inicial da concessionária sobre a construção do futuro aeroporto em Alcochete, lê-se que há “dúvidas substanciais” sobre diversas matérias. Entre elas, sobre “os pressupostos subjacentes à necessidade de extensão da duração da concessão por mais 30 anos” e a necessidade de aumentar as taxas aeroportuárias já a partir de 2026, como pretende a ANA, atendendo ao “impacto que as mesmas possam ter na competitividade do hub e na economia portuguesa”.

Na mensagem dirigida a José Luis Arnault (presidente da administração da ANA) e Thierry Ligonnière (presidente executivo), o Governo salienta “que é intenção do Concedente minimizar o aumento de taxas e a extensão do prazo da Concessão (sem, contudo, prejudicar a viabilidade económica da Concessão e uma remuneração equilibrada e adequada da Concessionária)”.

Mas há outras dúvidas quanto às circunstâncias referidas pela ANA. “Os pressupostos e respectivas projecções de tráfego, nomeadamente na taxa de crescimento do tráfego sem restrições após a construção do NAL, ao impacto do desenvolvimento da operação da TAP” e as “projecções de receitas não-reguladas, nomeadamente quanto ao possível aumento do peso das mesmas, no contexto do desenvolvimento de um novo aeroporto de raiz, sem constrangimentos de espaço”, são outras matérias que levantam questões.

Frisando que não podem “deixar de notar a total ausência de informação financeira detalhada” que permita ao concedente “aferir sobre a razoabilidade dos pressupostos” usados pela ANA (“bem como dos resultados daí resultantes”), as equipas das Finanças e Infra-estruturas destacam “a inexistência de dados financeiros críticos” no relatório enviado pela empresa. Entre eles, “mapa de cash flows, taxa de desconto, custo médio ponderado de capital, capital asset pricing model (CAPM), entre outros – e de informação sobre a rentabilidade implícita”.

No que diz respeito ao risco e incertezas da obra de construção do futuro aeroporto internacional, o Governo entende ainda que “a proposta de alocação dos riscos apresentada no Relatório Inicial se afigura desequilibrada a favor da Concessionária” e que é “crucial que o modelo de alocação do risco seja equilibrado, prevendo mecanismos de partilha equitativa dos riscos e dos benefícios”.

O Governo também não entende porque é que a ANA não recorre ao project finance (modelo de financiamento estruturado com base nas receitas futuras dos projectos) para financiar a obra do novo aeroporto. “Considerando a duração prevista do NAL (e da Concessão), e a necessidade de alinhar expectativas de custos e de receitas, não é possível retirar suficientes motivos para a exclusão de um modelo de project finance, que é a solução standard neste tipo de projectos”.

Assim, diz que a concessionária deve, com urgência, “esclarecer e fundamentar a utilização de um modelo corporate finance como modelo de financiamento deste projecto, conforme consta do relatório inicial”.

Com tantas incógnitas, o Governo destaca que “nesta fase, não é possível realizar, sequer, uma avaliação suficientemente informada sobre as propostas” da ANA e que irá irá “aguardar por fases subsequentes” para considerar os respectivos termos e condições.

Miranda Sarmento e Pinto Luz têm ideias concretas para os “próximos passos” desta relação entre Estado e concessionário. Querem assinar, num prazo de seis meses, um memorando de entendimento em que se definam e clarifiquem “os diferentes momentos procedimentais que se devem seguir”, em que seja densificado “o conteúdo pretendido pelo Concedente em cada um dos relatórios que compõem a Candidatura ao NAL” e que preveja “a revisão das Especificações Mínimas para o NAL, e acordar o respectivo Procedimento”.

Em breve será “constituída uma estrutura de missão” que coordene, em representação do Estado “os procedimentos subsequentes, contratualmente previstos”. O Governo irá também definir, em conjunto com a ANA, quais as entidades que devem ser consultadas durante a fase de consulta aos stakeholders.