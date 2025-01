FMI revê previsões: mais crescimento nos EUA, menos na zona euro

O desempenho abaixo do previsto da indústria no final do ano passado e o impacto negativo que a incerta conjuntura geopolítica está a ter na confiança levaram o Fundo Monetário Internacional (FMI) a rever em baixa as suas previsões de crescimento para a zona euro nos próximos dois anos. Para os EUA, pelo contrário, o optimismo em relação ao que irá acontecer à economia no curto prazo aumentou.

A poucos dias da tomada de posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, o Fundo deu a conhecer esta sexta-feira previsões económicas que irão certamente agradar ao novo ocupante da Casa Branca.

A estimativa para a variação do produto interno bruto (PIB) mundial em 2025 praticamente não mudou face à que tinha sido apresentada em Outubro, passando de 3,2% para 3,3%. Mas para este resultado, os contributos dados pelos EUA e pela zona euro foram muito diferentes.

O FMI, que há três meses previa que a economia norte-americana crescesse 2,2% este ano e 2% no próximo, agora aponta para uma variação do PIB de 2,7% em 2025 e 2,1% em 2026. A explicação para este maior optimismo em relação aos EUA, diz o relatório publicado, está no “efeito positivo trazido de 2024, assim como o robusto mercado de trabalho e a aceleração do investimento, entre outros sinais de força”.

Na zona euro, o panorama é bastante diferente. Em Outubro, a previsão era que a economia, depois de crescer 0,8% em 2024, aceleraria para 1,2% em 2025 e 1,5% em 2026. Mas agora, a força antecipada para a retoma é menor, com as taxas de crescimento a ficarem-se por 1% este ano e 1,4% no próximo.

O fundo diz que, na zona euro, “as tensões geopolíticas continuam a pesar na confiança” e assinala que “o desempenho mais fraco do que esperado no final de 2024, especialmente na indústria, e a incerteza acentuada na política e nas políticas explicam a revisão de 0,2 pontos percentuais para 1% em 2025”.

A Alemanha é, sem surpresas, onde se verifica maior pessimismo. A maior economia da zona euro deverá ter registado em 2024 o segundo ano consecutivo de contracção e, agora, o FMI apenas está à espera de uma retoma muito moderada, apontando para um crescimento do PIB de 0,3% este ano e de 1,1% no próximo, quando em Outubro esperava taxas de variação de 0,8% em 2025 e 1,4% em 2026.

As outras duas maiores economias da zona euro também viram as previsões de crescimento do FMI serem revistas em baixa para este ano: a França, de 1,1% para 0,8%; e a Itália, de 0,8% para 0,7%.

A excepção neste cenário mais sombrio para a Europa está em Espanha, que depois de já ter crescido mais de 3% em 2024, vê agora o FMI rever a sua projecção para este ano de 2,1% para 2,3%.

Para Portugal, para o qual o FMI não apresenta neste relatório novas previsões, a revisão em baixa do crescimento para a zona euro constitui um indicador negativo para o desempenho das suas exportações e da sua economia nos próximos dois anos, embora o resultado positivo da vizinha Espanha (o país com o qual Portugal tem uma mais forte ligação económica) constitua uma razão para estar mais optimista.

O risco do proteccionismo

Preocupante, contudo, é o facto de o FMI alertar no seu relatório que, fora do cenário-base traçado nestas previsões, há riscos para a economia mundial que, a concretizarem-se, podem atirar o ritmo de crescimento para valores ainda mais baixos.

O principal risco está de uma “intensificação das políticas proteccionistas”, algo que os responsáveis do Fundo dizem que pode “exacerbar as tensões comerciais, diminuir o investimento, reduzir a eficiência dos mercados, distorcer os fluxos comerciais e perturbar as cadeias de fornecimento de produtos”.

Mais uma vez o Fundo alerta que, neste cenário, haveria economias a sofrerem mais do que outras. “O crescimento poderia sofrer tanto no curto como no médio prazo, mas em graus diferentes nas várias economia”, afirma, assinalando que se poderia assistir a “um reforço das divergências entre países: os riscos estão inclinados para a positiva nos Estados Unidos, enquanto os riscos negativos prevalecem na maioria dos outros países”.