ANA diz que novo aeroporto está pronto em 2037 e custa 8,5 mil milhões

A ANA - Aeroportos diz que o nova infra-estrutura, a construir em Alcochete, poderá estar pronta em 2037 (com uma pista) e que custará 8,5 mil milhões de euros (valores de 2024). Ainda de acordo com o relatório inicial entregue ao Governo, a ANA, detida pelos franceses da Vinci, pretende a "extensão da duração da concessão por mais 30 anos, para permitir a amortização do investimento" no novo aeroporto de Lisboa. Actualmente, a concessão termina em 2062.

O relatório inicial sobre o novo aeroporto, entregue pela ANA há um mês, foi publicado esta sexta-feira à tarde no site do Instituto da Mobilidade e Transportes (IMT), num exercício de transparência.

Horas antes, o Governo tinha informado que já tinha comunicado formalmente à ANA que esta pode avançar com a candidatura oficial ao novo aeroporto de Lisboa, tendo o prazo máximo de 36 meses para o fazer.

De acordo com o Ministério das Infra-estruturas, o executivo quer “rever e discutir o modelo financeiro, nomeadamente no que diz respeito aos pressupostos de alteração de taxas aeroportuárias, da extensão da concessão e da partilha de riscos”.

Afirmando pretender “reduzir o custo total do projecto do NAL” apresentado pela ANA, o ministério liderado por Miguel Pinto Luz diz estar pronto para “discutir com a concessionária ajustes às especificações do aeroporto, contando também com a avaliação das entidades competentes e a consulta aos stakeholders”.