Tribunal Arbitral do Desporto: IA ou falta de inteligência?

Foi publicado na página do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) o acórdão do Proc. n.º 25/2024, de 31 de Dezembro. Do TAD eu já vi quase tudo – e outros terão visto ainda mais -, mas é espantosa, mesmo inimaginável, a forma como se fecha o ano de 2024. Não nos interessa aqui focar a bondade da decisão. A nossa análise prende-se com o texto em si e com a sua autoria e, por isso - descontando até a peculiar forma de referir as decisões do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, “iniciamos” a leitura na página 36 (de 56). A nossa aproximação é efectuada em três eixos: a utilização de português do Brasil, a não identificação das obras referenciadas e, por último, as menções à minha pessoa.

O português do Brasil é patente com a utilização do termo – por duas vezes -, "torcedores", em vez de adeptos, e também de "econômica", em vez de económica.

Depois segue-se a nomeação de autores e obras - sem indicação da editora e outras menções relevantes no mundo jurídico, particularmente a página donde se retira a ideia de outrem – de que não se apanha qualquer rasto na Internet (pp. 41 a 43): Mário Pinto de Andrade - Obra: Direito do Futebol: Regulação, Justiça e Disciplina (2010); Luís Manuel Tavares Rodrigues - Obra: A Tutela Disciplinar e a Liberdade de Expressão no Desporto (2017); António Lobo Xavier - Obra: A Justiça no Desporto (2009); Miguel Poiares Maduro - Obra: A Regulação do Futebol e a Justiça Desportiva (2015) e David Cardoso de Sá - Obra: Liberdade de Expressão no Futebol (2018). A este respeito oferecemos alvíssaras a quem nos apresentar fisicamente tais obras.

Por último, nós mesmo. Uma primeira passagem a pp. 37 e 38:” 3. Teoria do "Discurso Permitido" no Direito Desportivo: No contexto desportivo, há doutrinadores especializados em direito desportivo, como José Manuel Meirim (Portugal) [quem escrevendo em Portugal, informa que eu sou de Portugal? Deve ter sido escrito por alguém do além], que defendem que a liberdade de crítica é parte do jogo democrático e competitivo. Meirim aponta que críticas fundamentadas ao desempenho de árbitros fazem parte da "jurisprudência desportiva", onde se permite uma maior liberdade para discutir o que ocorre dentro do campo, especialmente se a crítica for construtiva e objectiva”.

Mas uma vez não chega. Vejamos outro excerto (repetitivo) a pp. 39/40: “Aqui estão alguns doutrinadores e suas obras que discutem a liberdade de expressão, especialmente no contexto desportivo e de interesse público: “3 -José Manuel Meirim Obra: Direito do Desporto (2003) José Manuel Meirim é um renomado especialista em direito desportivo em Portugal [não mudei de país, já não é mau] e, na sua obra, discute a relação entre o direito desportivo e a liberdade de expressão. Ele aborda como, no contexto desportivo, a crítica faz parte do jogo democrático e competitivo, defendendo que é legítimo criticar o desempenho de árbitros, desde que a crítica seja objectiva e não abusiva”.

Mas, afinal, digo o contrário mais adiante (pp.43/44): “Assim, no contexto do futebol, a crítica aos árbitros é amplamente reconhecida como parte da liberdade de expressão e do debate público, mas doutrinadores como José Manuel Meirim, Mário Pinto de Andrade, e Luís Manuel Tavares Rodrigues alertam para os limites dessa liberdade, especialmente quando há acusações sem provas ou quando a honra e reputação dos árbitros estão em risco. A doutrina desportiva defende um equilíbrio entre a crítica legítima e a protecção contra abusos, estabelecendo parâmetros para que a liberdade de expressão no futebol não ultrapasse os limites legais.”

Tenho consciência que, desde 1990, escrevo muito sobre a temática jurídico-desportiva e, porventura, nem sempre acertadamente. Todavia, não tenho consciência de alguma vez, em algum lugar, ter afirmado o que alguém agora diz que eu afirmei, como certo é que na data indicada (2003) não foi publicada a obra referenciada. Porventura, o que escrevo, ao longo dos tempos, tem vindo a ganhar vida própria, como não necessitando da minha vontade e dedos. É uma explicação.

Estamos, pois, assim parece, perante uma decisão do TAD elaborada e subscrita por árbitros que não constam da sua lista fechada de 40 árbitros. Será minha a decisão? Ou terá sido escrito por alguém do estrangeiro ou do além? Eu já não digo nada.