Os comentadores-adeptos e a verdade sobre os árbitros

O ex-árbitro Duarte Gomes escreveu n’A Bola, com os caninos à mostra (nada a obstar), sobre os comentadores-adeptos que (aparentemente nas televisões) extraíram fictícios casos de arbitragem da final-four da Taça da Liga, e sugere que também os jornais os contratam apenas com o propósito de gerar ruído vendável.

Os jornais (e as televisões, e as rádios, e os sites de informação) não têm dinheiro, em princípio, para contratar quem as pessoas não queiram ler. É o segundo pleonasmo na tese. O primeiro consiste nos adeptos que criam casos de arbitragem. Seria uma aventura encontrar um adepto de futebol, em Portugal, que não o fizesse, como uma galinha que não põe ovos. E, se encontrássemos esse unicórnio, seria outra aventura levar os restantes a identificarem-se com ele.

Os adeptos escrevem nos jornais e comentam nas televisões porque quem os lê e ouve quer sentir as suas indignações, delirantes ou não, compreendidas e verbalizadas. Em Portugal e na maioria dos países, uns menos serenos que outros, isso significa culpar os árbitros. Como, se o tema for política, significa culpar o Governo. Ou, se o tema for o sistema nacional de saúde, culpar os médicos e enfermeiros. Donald Trump e André Ventura não são mais do que plágios da CMTV com pernas.

Os adeptos também escrevem nos jornais e comentam nas televisões, porque, bem, porque o futebol pertence-lhes. Ainda que façam por o ignorar, árbitros, treinadores, dirigentes e até atletas são acionistas (muito) minoritários. O boccia, o pentatlo moderno e o pólo aquático possuem isso tudo. O que os diferencia do futebol são uns quantos milhares de milhões de adeptos. Foram eles que pagaram o jogo e que o fizeram crescer durante século e meio, por um sortido de motivações. Uma delas é saber-lhes bem despejar o fel, normalmente culpando os árbitros. Quando estes escolhem a carreira, importa saberem que também estão destinados a cumprir o papel espinhoso e centenário de ajudar a preencher a monumental porção do futebol que não acontece no campo. Lá dentro, a equipa faz uma média anual de 50 jogos. Mas o futebol só palpita porque o adepto se encarrega de o prolongar pelos outros 315 dias.

Isso não tira direitos aos árbitros. A Entidade Reguladora da Comunicação Social deve defendê-los, em vez de, por exemplo, produzir diretrizes (ver Pedro Bragança vs Rui Pedro Brás) que autorizam os comentadores não jornalistas a faltar à verdade. A segurança dos árbitros também não pode ser ameaçada, claro, embora importe notar que - nos últimos dois ou três anos, pelo menos - foram agredidos mais jornalistas em jogos da liga principal do que árbitros. Houve mais ataques a treinadores da I Liga do que a árbitros (e ainda mais de adeptos violentos a adeptos pacíficos).

Também eles, jornalistas e treinadores, estão no elenco universal do jogo e cumprem os seus próprios papéis de bodes expiatórios, em menor ou maior grau. Quase três décadas a escrever opinião permitiram-me juntar uma coleção de ameaças que não deve ser inferior à da maioria dos árbitros. Se o futebol não fosse um caldeirão a borbulhar e sempre no limiar do excesso, significaria menos, para o mundo, do que uma cerveja no café ao sábado à noite. E outra coisa intensa qualquer (talvez pior) haveria de o substituir no enorme buraco da vida das pessoas que ele, obviamente, preenche.