Portugal bate Brasil e confirma presença no “main round” do Mundial

Portugal venceu esta sexta-feira, na Unity Arena, em Oslo, na Noruega, frente ao Brasil, por (30-26) em jogo da segunda ronda da fase de grupos do Campeonato do Mundo de andebol, apurando-se para o "main round" ainda antes do jogo com a Noruega.

Um resultado importante, com as selecções a dependerem dos pontos averbados nesta fase, seguindo-se uma etapa que cruza os três primeiros classificados do grupo de Portugal com o trio apurado no Grupo F, de Espanha - medalha de bronze no Mundial 2023 e nos Jogos Olímpicos Paris 2024-​, Suécia, Japão e Chile, com os dois primeiros a seguirem para os quartos-de-final.

No que diz respeito ao jogo, Portugal começou da pior forma, com a exclusão de dois minutos de Victor Iturriza logo no primeiro ataque do Brasil. Langaro aproveitou para dar vantagem à “canarinha”, que ampliou, aproveitando o adiantamento do guarda-redes português.

Rangel da Rosa, herói do jogo com a Noruega, continuava inspirado na defesa baliza, levando Portugal a precipitar-se, o que ditou uma vantagem (0-4) para os brasileiros. Depois da paragem técnica pedida por Paulo Jorge Pereira, Portugal recompôs-se, marcando pela primeira vez mesmo em cima do minuto 8, aproveitando, apesar do poste, para reduzir logo a seguir, embora tenha desperdiçado um livre de sete metros.

A mudança de comportamento invertia a relação de forças, com Portugal a encostar-se ao Brasil, o que Langaro, com quatro golos, Jean-Pierre Dupoux, com três, e Rangel da Rosa, com uma dezena de defesas impossíveis, iam atrasando.

O jogo infeliz de Luís Frade e uma segunda exclusão de Iturriza a dois minutos do intervalo contribuíram igualmente para a reacção do Brasil, com Portugal a não aproveitar a exclusão de um brasileiro para encurtar distâncias.

Portugal chegou ao intervalo a perder por 12-15, com António Areia a ultrapassar a marca pessoal dos 300 golos e a ajudar a mitigar uma primeira parte em que praticamente nada saiu bem a Portugal.

No reatamento, o Brasil aproveitou a superioridade numérica, mas Portugal estava determinado, reduzindo para 18-19 antes dos 40 minutos, muito graças a duas defesas de Capdeville e a uma maior agressividade defensiva. Frade, com erros incompreensíveis, ajudava o Brasil a manter a liderança. Situação que só aguentou até aos 45 minutos, quando Areia estabeleceu o empate a 22 golos.

Capdeville embalava para uma exibição de luxo, decisiva para que Portugal passasse, aos 48 minutos, para o comando a 23-22. Martim Costa, com nove golos, deixava o Brasil numa posição incómoda, vendo-se forçado a reagir pela primeira vez a três golos de desvantagem (26-23), quando faltavam pouco mais de oito minutos.

Com Capdeville em alta e Thiagus Petrus excluído a cinco minutos do fim, Portugal elevou a vantagem para cinco golos. O triunfo estava bem encaminhado. A quarta exclusão brasileira e um livre de sete metros de Areia repôs a diferença de cinco golos a dois minutos e meio do apito, que no final se cifrou num claro 30-26 para Portugal.