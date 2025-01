Carlos Alcaraz sente-se cada vez melhor na Austrália

Dois dias após o compatriota Jaime Faria ter ganhado um set a Novak Djokovic, Nuno Borges voltou à mesma Rod Laver Arena para dar excelente réplica a Carlos Alcaraz, na terceira eliminatória do Open da Austrália. O número um português repetiu a proeza de há um ano, em que “roubou” uma partida a Daniil Medvedev, ao vencer o terceiro set diante do número três do ranking mundial, mas teve de ceder ao excelente momento de Alcaraz, que confirmou o estatuto de candidato do título em Melbourne.

“Não foi o meu melhor jogo, mas também não foi um jogo mau de todo. Se calhar, faz parte daquilo que o Carlos Alcaraz me fez sentir em campo. Ele entrou muito bem, jogou com muita intensidade e a mim custou mais puxar o meu nível logo desde início. Sinto que cresci com o encontro, mas, mesmo assim, foi difícil ganhar aqueles jogos de serviço contra o vento, do lado direito da cadeira, onde estávamos os dois com mais dificuldades”, explicou Borges (33.º no ranking) à Lusa, depois de ceder diante do número três mundial, por 6-2, 6-4, 6-7 (3/7) e 6-2.

Mais confortável com o novo movimento de serviço, o qual trabalhou durante a pré-época, Alcaraz cedeu somente seis pontos nos quatro jogos em que serviu no set inicial e cinco na partida seguinte. Borges conseguiu nivelar no segundo set, depois de desaproveitar um set-point a 5-6. Mas na quarta partida, o espanhol de 21 anos esteve intratável: assinou 13 winners e cedeu um único ponto no serviço.

“Senti que houve ali um momento que estava dentro do encontro e senti que tive algumas hipóteses. Mesmo assim, acho que perdi mal o segundo set e fiquei com a sensação que podia ter dado para mais ou, pelo menos, apertar um bocadinho mais o resultado”, acrescentou o tenista nascido na Maia há 27 anos.

Borges permanece em Melbourne para disputar a segunda ronda da competição de pares masculinos, ao lado de Francisco Cabral, depois de, na estreia, ter eliminado os cabeças de série n.º5, Michael Venus e Nikola Mektic, por 7-6 (7/3), 6-3.

Ao qualificar-se para os oitavos-de-final, Alcaraz tornou-se no quarto tenista a vencer (pelo menos) 10 encontros em cada um dos quatro torneios do Grand Slam antes de completar 22 anos – imitando Mats Wilander, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Alcaraz será novamente testado pelo britânico Jack Draper (18.º), que, após quatro horas, derrotou o australiano Alexander Vukic pela margem mínima: 10/8 no tie-break do quinto set.

Apesar de ter cedido breaks (dois) pela primeira vez neste Open, Alexander Zverev (2.º) superou a nova esperança do ténis britânico Jacob Fearnley (92.º), por 6-3, 6-4 e 6-4, e é o único na metade inferior do quadro que ainda não perdeu um set. Já Djokovic (7.º) assinou a melhor exibição esta semana para superar Tomas Machac (25.º), em três sets, e vai agora defrontar outro checo, Jiri Lehecka (29.º), invicto nos oito encontros já realizados em 2025.

No torneio feminino, Aryna Sabalenka (1.ª no ranking) assinou uma vitória singular, pois somou 35 winners, mas nenhum ás. No encontro com a antiga número um mundial de juniores, Clara Tauson (42.ª), em que se registaram 11 breaks, sets dos quais nos primeiros sete jogos, a bielorrussa recuperou de 3-5 e 4/5 no tie-break do set inicial, antes de fechar, por 7-6 (7/5), 6-4. Sabalenka terá agora a oportunidade de vingar a derrota sofrida no último torneio de Roland-Garros diante da russa de 17 anos, Mirra Andreeva (15.ª), que repete a presença nos oitavos do Open da Austrália.

O quadro feminino ficou desfalcado de duas favoritas: a finalista do último US Open, Jessica Pegula (7.ª), eliminada em três sets, pela sérvia Olga Danilovic (55.ª), e Naomi Osaka (51.ª), forçada a desistir diante de Belinda Bencic (294.ª) devido a uma lesão abdominal, num duelo entre duas jogadoras que regressaram recentemente ao circuito após serem mães. Bencic defronta agora Coco Gauff (3.ª), que também ainda não perdeu um set, tal como Sabalenka e Danilovic.