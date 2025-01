Los Angeles é o mundo inteiro

Elon Musk já pode experimentar um passeio marciano muito antes da data prometida e sem precisar de uma nave espacial Starship, concebida e construída pela sua empresa SpaceX. Pode ir de Tesla, sem se submeter aos incómodos do voo interplanetário. Chega a Los Angeles e é como se estivesse em Marte. Um algoritmo concebido à medida dos seus sonhos, fantasias e vontade de reconstrução do mundo — por meio de uma engenharia que é também uma política, segundo a fórmula “dois em um” nunca antes conseguida em versão total — tratará de estabelecer um link entre catástrofe e turismo. Mais uma fabulosa maquinação: explorar o potencial turístico das zonas de catástrofe. Nada que seja estranho ao capitalismo exuberante e infinito que triunfou no planeta inteiro contra a ideia de Max Weber de um “espírito do capitalismo” ligado ao ascetismo protestante.

