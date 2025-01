As reacções à morte de David Lynch: “Corajoso, dissidente, um génio singular”

David Lynch morreu aos 78 anos, anunciou a família esta quinta-feira. De Hollywood vão chegando as reacções à morte do cineasta, artista plástico e músico que nos levou a lugares de sonhos e pesadelos, do fantástico e incompreensível.

Lynch “não estava interessado em respostas, porque compreendia que as perguntas são o motor que nos torna quem somos. São o nosso fôlego”, escreveu o actor Kyle MacLachlan, o protagonista de Twin Peaks, série em que interpreta o agente do FBI Dale Cooper. “Sentirei a falta dele mais do que os limites da linguagem podem expressar e mais do que o meu coração pode suportar. O meu mundo é tão mais cheio porque o conheci e tão mais vazio agora que partiu.”

Entre as estrelas de Twin Peaks, também Lara Flynn Boyle se despediu do “verdadeiro Willy Wonka do cinema”. “Sinto que recebi o bilhete dourado ao ter a oportunidade de trabalhar com ele. Vamos sentir muito a sua falta”, disse a actriz que deu vida a Donna Hayward, citada pela revista online norte-americana Deadline.

“Ele foi corajoso, brilhante e um dissidente com um grande sentido de humor”, recordou Nicolas Cage, que contracenou com Laura Dern em Coração Selvagem. “Era um génio singular no cinema e um dos maiores artistas deste ou de qualquer outro tempo.”

Do mundo da música, lamentaram a morte de David Keith Lynch o guitarrista Slash e Billy Corgan, dos The Smashing Pumpkins, que contribuiu para a banda sonora do filme de 1997 Estrada Perdida; além de The Weeknd, Sting e Questlove.

“Era um homem gracioso e um artista destemido que seguiu o seu coração e a sua alma e provou que o experimentalismo radical pode produzir um cinema inesquecível”, nas palavras do actor norte-americano Ron Howard.

David Lynch tinha revelado há seis meses um diagnóstico de enfisema pulmonar, numa mensagem em que garantiu aos fãs que não planeava aposentar-se.