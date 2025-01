A música em David Lynch: Hay banda? Sempre houve

“Não sou um músico, mas toco música. Comecei a fazê-lo só para criar sons, sons experimentais, e conduziu a qualquer coisa”. David Lynch podia não se ver enquanto músico, mas será difícil encontrar um não-músico que tenha compreendido tão bem a forma como esta se molda, incorpora e comunica com a imagem, algo evidente, de resto, desde o início, na música ambiental-industrial que compôs para Eraserhead, a sua longa de estreia, em 1977, surrealismo em tons de pesadelo da decadência urbana, marca influente dos anos do pós-punk.

Que a música era um elemento fundamental do seu cinema, ilustram-no os palcos com cantor(a) dentro(a) que atravessam a sua obra, da cantora no aquecedor, perdão, In heaven, no referido Eraserhead, a Llorando, a versão de Crying, de Roy Orbison, que Rebekah del Rio canta em Mulholand Drive, passando por Isabella Rosselini em Blue Velvet ou pelo capô de carro como palco para o Sailor “Elvis” Ripley de Nicolas Cage sussurrar Love me tender à Lula de Laura Dern. Mas a relação era mais profunda do que essa utilização literal.

Amante de sempre do rock’n’roll fundador e do blues mais pantanoso, criador fascinado pelos ruídos mecânicos da era industrial e, ao mesmo tempo, pelos sons amplos e misteriosos da música ambiente, perfeita para o universo onírico que tantas vezes habitou nos seus filmes, David Lynch foi verdadeiramente um músico. Provam-no os discos que editou, os três em nome próprio – Blue BOB (2001), Crazy Clown Time (2011), The Big Dream (2013) — e as colaborações que foi protagonizando, como em Dark Night of the Soul (2010), com Danger Mouse e os Sparklehorse, ou ao lado de Chrystabell, a cantora com quem editou o ano passado Cellophane Memories. Provam-no os temas que assinou para as bandas sonoras dos seus filmes e para Twin Peaks. Prova-o a forma como fez da música um elemento que se molda indelevelmente às imagens filmadas – o tema título de Twin Peaks, criado com um dos mais férteis e duradouros colaboradores, Angelo Badalamenti, é disso exemplo máximo —, levando-a muitas vezes a ganhar novos e inesperados sentidos – pensemos na doçura celestial do Blue Velvet de Bobby Vinton, transformado em prenúncio sinistro na cena inicial do filme homónimo, o idílio do subúrbio americano a esconder horrores subterrâneos.

O adjectivo “lynchiano” não se circunscreve ao cinema, tendo sido aplicado inúmeras vezes ao longo dos anos a músicos, bandas, discos. Não é por acaso. David Lynch, que não era músico, sabia muito bem o que era a música. Compondo-a, instruindo quem a compôs para si, escolhendo-a meticulosamente, tornou-a parte imprescindível do seu corpo de obra, do seu universo autoral. É esse universo que recriamos na playlist abaixo. Hay banda? Em Lynch, sempre houve.