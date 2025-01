Investigação de Cesário Costa revela “carreira brilhante” do maestro Pedro de Freitas Branco

Noble et sentimental congrega a biografia do maestro, com testemunhos em primeira mão, e estuda interpretações que garantiram o reconhecimento internacional. É apresentado sábado, no Porto.

A "carreira brilhante" do maestro Pedro de Freitas Branco, nas décadas de 1920 a 1960, e a sua proximidade a Maurice Ravel estão na base de Noble et sentimental, investigação de Cesário Costa, a apresentar no sábado, no Porto.

Noble et sentimental - Pedro de Freitas Branco e a interpretação de Maurice Ravel, obra do investigador, pianista e regente Cesário Costa, congrega uma reconstituição biográfica da carreira do maestro português, recolhe testemunhos, muitos deles "em primeira mão", e "incide de forma especialmente aprofundada" num estudo, "com poucos precedentes na musicologia portuguesa", das interpretações que lhe garantiram "uma vasta audiência e reconhecimento internacional", nomeadamente da música de Ravel, como destaca, no prefácio da obra, o musicólogo Paulo Ferreira de Castro.

Cesário Costa, no entanto, não esgota a abordagem do percurso de Pedro de Freitas Branco na sua relação com a música do compositor de Valsas nobres e sentimentais, por muito grande que seja a cumplicidade entre ambos e "a relevância das interpretações" do maestro português.

O antigo titular da Orquestra Metropolitana de Lisboa recorda desde logo os alertas da pianista Helena Sá e Costa, imediatamente após a morte do maestro, em 1963, para a necessidade de uma investigação musicológica sobre a sua carreira, e do divulgador e crítico João de Freitas Branco, sobrinho do maestro, que considerou injusto limitá-lo a Ravel.

Citado por Cesário Costa, João de Freitas Branco afirmou que o maestro "não era um especialista de Ravel, mas sim de toda a música pela qual se apaixonasse". "A insistência em ser Ravel a sua especialidade acabou por se tornar numa injustiça, porque diminuía outras interpretações igualmente notáveis".

Pedro de Freitas Branco nasceu em Lisboa em 1896. Nos anos de 1920 trocou os estudos de engenharia pela música. Criou a Companhia Portuguesa de Ópera Lírica, no Porto, dirigiu os Concertos Sinfónicos Portugueses, em Lisboa. A partir de 1932, a sua carreira internacional é impulsionada com o convite de Ravel para dirigir algumas das suas obras em Paris. O sucesso obtido manteve Pedro de Freitas Branco na capital francesa e nos principais palcos mundiais nas décadas seguintes.

Maestro titular da Orquestra Sinfónica da Emissora Nacional desde a sua criação, em 1934, até à morte, Pedro de Freitas Branco teve uma carreira internacional que o levou às principais salas de concerto e aos maiores teatros de ópera da Europa e dos Estados Unidos. Trabalhou com solistas como os pianistas Marguerite Long e Wilhelm Kempff, e cantores como Beniamino Gigli, Giuseppe di Steffano e Victoria de los Angeles, entre muitos outros.

Em Portugal, não hesitou em revelar compositores seus contemporâneos, como Paul Hindemith e Luigi Dallapiccola, embora permanecesse sobretudo ligado à obra de Ravel, assim como de Enrique Granados e Manuel de Falla.

As poucas gravações disponíveis de Pedro de Freitas Branco foram, na maioria, distinguidas com o Grand Prix du Disque da Academia Charles Cros.

Cesário Costa lembra que os compositores, investigadores e pedagogos Fernando Lopes-Graça e Tomás Borba, no seu Dicionário de Música, deixaram claro que "Freitas Branco é, sem contestação, o mais ilustre chefe de orquestra português depois de Francisco de Lacerda", que também se distinguiu em Paris na viragem para o século XX; um "intérprete altamente qualificado" de Ravel e Falla, mas também de Richard Wagner e Richard Strauss.

Noble et sentimental, de Cesário Costa, resulta da sua tese de doutoramento para o Departamento de Ciências Musicais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, e ousa a investigação que Helena Sá e Costa tomara por urgente há mais de 60 anos e que jamais fora feita.

Costa partiu de toda a informação disponível que conseguiu reunir, quase sempre desorganizada, pesquisou arquivos da actual RTP e das rádios europeias, construiu uma base de dados de concertos, países, cidades, locais, orquestras, solistas, repertório, e foi mais longe: avançou para as interpretações de Freitas Branco, para a estética que as norteou, os princípios da sua técnica, a importância dos seus concertos, as primeiras audições que dirigiu.

Para Paulo Ferreira de Castro, o trabalho de investigação de Cesário Costa "representa um contributo inédito, valioso" e revelador, "na sua plena dimensão", de uma das figuras que melhor projectaram a cultura portuguesa do século XX no plano internacional, e contribuíram para a definição das "bases da nossa contemporaneidade."

Noble et sentimental - Pedro de Freitas Branco e a interpretação de Maurice Ravel, editado pela Humus, é apresentado no sábado, no Teatro Nacional São João, no Porto, pelo autor e pela musicóloga Luísa Cymbron.

A edição francesa do livro, Maurice Ravel et Pedro de Freitas Branco: Un dialogue esthétique fécond entre compositeur et chef d'orchestre, foi publicada no passado mês de Novembro pela L'Harmattan.