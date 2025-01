Imre Kertész escreveu uma das obras mais importantes sobre o Holocausto

Em 2002, a Academia Sueca, no anúncio da atribuição do Prémio Nobel de Literatura ao húngaro Imre Kertész (1929-2016), justificou a distinção por a sua obra narrar "a experiência frágil do indivíduo contra a arbitrariedade bárbara da História". O romance Sem Destino — com que Kertész se estreou na literatura, em 1975 —, agora reeditado depois de há muito tempo esgotado em Portugal, é um óptimo exemplo disso. É primeiro de uma trilogia dedicada ao Holocausto.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt