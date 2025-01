Fim-de-semana na TV: entre uma gravidez inesperada e um Moçambique sonhado

Ficamos também a ver danças entre estações, Vizinhos para Sempre e I Am Sam - A Força do Amor.

CINEMA

Jogo da Alta-Roda

AMC, sábado, 19h52

No início dos anos 2000, Molly Bloom gere, entre Los Angeles e Nova Iorque, um jogo de póquer com apostas altas, em que participa um grupo altamente exclusivo de celebridades de Hollywood, do desporto, dos negócios e até da máfia russa. Quase dez anos depois, é apanhada pelo FBI e tenta defender-se.

Aaron Sorkin estreia-se aqui na realização e também assina o argumento, que adapta ao cinema as memórias escritas pela própria Molly Bloom. Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner (que faz 70 anos neste sábado) e Michael Cera dão vida ao biopic.

Mar Infinito

RTP2, sábado, 23h10

Ficção científica à portuguesa é a proposta deste filme realizado por Carlos Amaral em 2021, com interpretações de Nuno Nolasco e Maria Leite. Envolve viagens a planetas inundados, num mundo paralelo, e um homem que conhece uma mulher que lhe muda os planos.

I Am Sam - A Força do Amor

AXN White, domingo, 21h25

Realizado por Jessie Nelson, conta a história de Sam Dawson (Sean Penn, nomeado para o Óscar por este papel), um homem possuidor de uma deficiência mental que cuida da sua filha Lucy (Dakota Fanning) com a ajuda de um grupo de amigos extraordinários.

No entanto, quando a menina faz sete anos e começa a ultrapassar intelectualmente o pai, uma assistente social tenta retirar a criança a Sam. Perante esta situação, o pai luta contra o sistema legal e forma uma aliança com Rita Harrison (Michelle Pfeiffer), uma advogada que aceita o caso num desafio aos colegas de profissão. Juntos, Sam e Rita lutam para convencer a assistência social a deixar regressar Lucy a casa. Nessa luta, emerge a incondicional força do amor.

Oldboy - Velho Amigo

Cinemundo, domingo, 22h30

Joe Douchett tinha uma vida normal ao lado da mulher e da filha, até ser raptado e levado para uma cela onde passaria 20 anos, tendo como única companhia uma televisão. Um dia, acorda dentro de uma caixa num descampado, com uma carteira cheia de dinheiro e um telemóvel. Mais tarde, recebe um telefonema de alguém que o informa que tem apenas quatro dias para descobrir a razão do seu cativeiro. Assim começa a busca de um homem desesperado por reencontrar um motivo para viver.

Spike Lee dirigiu, em 2013, este remake do aclamado thriller que o sul-coreano Park Chan-wook realizara dez anos antes. Josh Brolin, Elizabeth Olsen e Samuel L. Jackson fazem parte do elenco.

Greta - Viúva Solitária

RTP1, domingo, 23h49

Frances, cuja mãe morreu recentemente, é uma jovem mulher a viver em Nova Iorque que um dia encontra uma mala no metro. Devolve-a à sua dona, uma misteriosa e solitária viúva francesa que dá aulas de piano, e começa a aproximar-se dela, o que acaba por trazer alguns elementos sinistros à sua vida.

Este thriller psicológico é co-escrito e realizado por Neil Jordan – o irlandês responsável por Jogo de Lágrimas ou Entrevista com o Vampiro – e conta com actuações de Chloë Grace Moretz, Isabelle Huppert, Maia Monroe, Colm Feore e Stephen Rea, actor recorrente na obra de Jordan.

SÉRIES

Bump

RTP2, sábado, 18h47

Estreia. A gravidez indesejada na adolescência é o tema desta comédia dramática australiana em que uma rapariga vê os seus planos e ambições – ter boas notas para, um dia, trabalhar na ONU – interrompidos pela chegada de um bebé de que não estava mesmo nada à espera. Nem ela nem o pai da criança. Muito menos as famílias de ambos. E dos colegas da escola nem se fala. São dez episódios, para ver nas tardes de sábado e domingo.

Vizinhos para Sempre

TVI, sábado, 21h25

Estreia-se mais um fruto da parceria TVI/Prime Video (onde também fica disponível): uma comédia fechada num condomínio que promete mais do que cumpre. Paredes ultrafinas, elevadores parados e apartamentos defeituosos provocam peripécias entre os moradores dos Terraços do Glamour.

Vizinhos para Sempre é a versão portuguesa de um formato internacional já adaptado aos mercados grego e italiano. Alexandra Lencastre, Cucha Carvalheiro, Dina Nicolau, Dinarte Branco, Diogo Morgado, Diogo Valsassina, Miguel Guilherme, Paula Neves, Patrícia Tavares e Tiago Teotónio Pereira integram o elenco.

DOCUMENTÁRIOS

Os Meus Avós: Uma História de Luta

SIC Caras, sábado, 16h40

No ano em que se assinala o 80.º aniversário do fim da II Guerra Mundial, a SIC Caras acolhe esta série documental produzida pelo Channel 4 e datada de 2019, em que vários artistas britânicos, sobretudo actores, são convidados a investigar e partilhar façanhas e histórias dos seus avós em tempos de guerra. Helena Bonham Carter, Kristin Scott Thomas, Kit Harington e Keira Knightley são alguns deles. Fica em exibição aos sábados à tarde.

Grandes Compositores: A Música do Cinema

RTP2, sábado, 17h20

Em reposição, uma dúzia de episódios para descobrir, em cadência semanal, a ligação umbilical entre o cinema e a música, e a forma como as cenas são moldadas pelas bandas sonoras. Dos anos 1930 até à actualidade, a série documental foca-se em nomes que vão de Chaplin e Huppertz até John Williams e Hans Zimmer, passando por Max Steiner, Nino Rota, Morricone e outros compositores magistrais na arte de criar partituras para filmes.

The Curious Case of Natalia Grace: The Final Chapter

ID, domingo, 22h

Terceira temporada da docussérie do ID que relata o caso bizarro da órfã ucraniana de seis anos que foi adoptada por uma família americana e que, afinal, era uma mulher adulta. Os novos episódios trazem “revelações explosivas e reviravoltas inesperadas”, promete o canal.

Sonhámos Um País

RTP2, domingo, 2h17

No momento de grande convulsão política para Moçambique, a RTP recupera o documentário de Camilo de Sousa e Isabel Noronha sobre as memórias da luta pela independência e das expectativas da altura. A câmara acompanha o primeiro, que combateu pela Frelimo antes de se tornar um cineasta de referência, ao reencontrar-se com dois antigos camaradas de armas, Aleixo Caindi e Julião Papalo.

DANÇA

Les Saisons

RTP2, sábado, 22h01

Coreografado pelo francês Thierry Malandain e dançado pelos bailarinos do Malandain Ballet Biarritz, o espectáculo move-se ao ritmo d’As Quatro Estações, de acordo com as famosas pautas de Vivaldi mas também da não tão conhecida obra de outro compositor italiano, Giovanni Antonio Guido. Foi gravado em Dezembro de 2023, na Ópera Real de Versalhes.

MÚSICA

Bollywood nos BBC Proms: Tributo a Lata Mangeshkar

RTP2, domingo, 22h58

Registo do concerto dos BBC Proms de 2023 – edição do festival em que Mariza também participou – em que foi homenageada Lata Mangeshkar (1929-2022), apelidada de “rouxinol da Índia” pela sua importância para as bandas sonoras de Bollywood. A interpretação é da Orquestra Sinfónica da Cidade de Birmingham, dirigida por Michael Seal, e dos cantores (e irmãos) Palak e Palash Muchhal.

INFANTIL

O Principezinho e os Seus Amigos

Panda, sábado, 11h30

Aterra no Panda – depois de uma primeira aparição na plataforma de streaming do canal – um Principezinho inspirado na obra de Antoine Saint-Exupéry, mas numa nova abordagem animada que junta à rosa e à raposa da história original mais algumas personagens – a Carlota, o Elias e outros – e que põe o grupo a descobrir segredos do universo numa nave espacial. Há um par de episódios novos a cada sábado e domingo.

O Principezinho e os Seus Amigos DR O Principezinho e os Seus Amigos DR O Principezinho e os Seus Amigos DR O Principezinho e os Seus Amigos DR Fotogaleria O Principezinho e os Seus Amigos DR

Super Wings - O Filme: Velocidade Máxima (VP)

Nos Studios, domingo, 8h42

Um filme de animação realizado por Xiaoqing Cai e Cai Dongqing que é um spin-off da famosa série televisiva criada por Gil Hoon Jung. A história começa quando um vilão chamado Billy Willy elabora um plano para raptar e enviar para o espaço um grupo de pequenos influenciadores da Cidade Grande. Quem tem a responsabilidade de salvar o dia são Jett, Donnie, Dizzy, Jerome, Grand Albert, Paul e Mira, os corajosos elementos da equipa dos Super Wings, aeronaves que, quando se juntam, são capazes das maiores proezas.