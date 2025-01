Buba Espinho esgota três coliseus e marca novo concerto no Dia da Mulher

Buba Espinho sobe este sábado ao palco do Coliseu de Lisboa para duas sessões há muito esgotadas, rodeado de convidados, e vai repetir essa dupla proeza no dia 8 de Março.

Começou por ser um único concerto, marcado para 18 de Janeiro, às 21h30. Mas depressa esgotou a lotação e foi marcado outro, para o mesmo dia, mas às 18h. Que também esgotou. Então Buba Espinho arriscou nova data, 8 de Março, às 21h30, que esgotou novamente e teve de ser marcada uma terceira, no mesmo dia, às 18h, que parece ir pelo mesmo caminho. É assim que Buba Espinho, alentejano com a carreira dividida entre o cante e o fado, se estreia no histórico Coliseu de Lisboa: com quatro concertos em dois dias e muitas histórias para contar.