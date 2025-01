Associação Évora 2027 lança concursos internacionais para direcção artística e executiva

A Associação Évora 2027, gestora da iniciativa Évora_27 –​ Capital Europeia da Cultura, anunciou nesta sexta-feira a abertura de dois concursos internacionais para titulares da direcção artística e da direcção executiva. Numa nota publicada na página da associação e nas redes sociais, é explicado que as candidaturas estão abertas até ao dia 16 de Fevereiro.

De acordo com a Associação Évora 2027, vão ser seleccionadas cinco pessoas, por cada concurso, para posterior entrevista. “Para além de um currículo descritivo e detalhado, as candidaturas devem incluir carta motivacional e programática e até três cartas de recomendação”, lê-se na nota.

As pessoas candidatas devem também “evidenciar uma visão original e inovadora” para a iniciativa Évora_27 – Capital Europeia da Cultura, “compromisso com os valores de sustentabilidade, inclusão social e coexistência cultural” do projecto, promovendo a actualização, o aprofundamento e desenvolvimento da missão, os objectivos e os recursos do programa constantes no livro de candidatura.

A Associação Évora 2027, gestora do projecto Évora_27 – Capital Europeia da Cultura, explica ainda que os concursos “pretendem atrair os mais qualificados” profissionais das respectivas áreas e têm como objectivo garantir que lideranças artística e executiva estejam “alinhadas” com os valores da iniciativa e o conceito de “vagar, como uma (outra) arte de existência”. Na nota publicada é ainda indicado que os júris dos respectivos concursos internacionais “são compostos por cinco elementos cada”.

Para a direcção artística, o júri é composto por Maria do Céu Ramos, presidente da direcção da associação, Bruno Fraga Braz, director de comunicação e alcance da associação, Paulo Lima, indicado pela Câmara de Évora, Paulo Pires do Vale, comissário do Plano Nacional das Artes e nome indicado pelo Governo, e Ana Telles, indicada pela assembleia-geral da Associação Évora 2027.

Já o júri para o concurso para a direcção executiva integra igualmente dois membros da direcção da Associação Évora 2027, a presidente, Maria do Céu Ramos, e o director financeiro, António Costa da Silva, Vera Bailote, indicada pela Câmara de Évora, António Gomes Pinho, indicado pelo Governo, e António Cachola, indicado pela assembleia-geral da Associação Évora 2027.

Ambos os cargos têm uma remuneração superior a 7.000 euros. Os documentos divulgados hoje não incluem uma data para entrada em funções, mas estabelecem um contrato de três anos, renovável por um ano.

A coordenadora da candidatura de Évora a Capital Europeia da Cultura, Paula Mota Garcia, demitiu-se, em Outubro, por considerar que “não estavam reunidas as condições” para continuar, e apontou atrasos na constituição da associação gestora, formalizada apenas em Fevereiro de 2024.

No começo de Dezembro, Maria do Céu Ramos repudiou o que descreveu como actos que “prejudicam gravemente o projecto”, reafirmando a “legalidade e legitimidade” do mandato dos dirigentes da associação.

A dirigente falava após ser conhecida uma carta, na qual eram expressas preocupações de sete programadores e comissários de Capitais Europeias da Cultura, enviada ao director de Cultura, Criatividade e Desporto na Comissão Europeia, George Hausler, na sequência da demissão de Paula Mota Garcia da coordenação da Equipa de Missão.

Desde então, foram aprovados requerimentos na Assembleia da República para ouvir, em audições parlamentares ainda por agendar, Mota Garcia, Maria do Céu Ramos e a ministra da Cultura, Dalila Rodrigues.