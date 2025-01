Foguetão da SpaceX explode em teste, obrigando as companhias aéreas a desviar-se

O foguetão Starship, da SpaceX, explodiu no espaço minutos após o lançamento do Texas na noite quinta-feira, obrigando os voos das companhias aéreas sobre o golfo do México a alterar o curso para evitar a queda de destroços e atrasar o programa de foguetões de Elon Musk.

O controlo da missão da SpaceX perdeu o contacto com o recém-adaptado Starship, que transportava a sua primeira carga de teste constituída por satélites simulados, mas sem tripulação, oito minutos após a descolagem das instalações da empresa no Sul do Texas, às 22h38 de Lisboa. O vídeo filmado pela agência Reuters mostrava bolas de luz laranja a atravessar o céu sobre a capital do Haiti, Port-au-Prince​ , deixando para trás um rasto de fumo.

“Perdemos todas as comunicações com a nave – o que nos diz que tivemos uma anomalia no andar superior [Starship]”, disse Dan Huot, director de comunicações da SpaceX, confirmando minutos depois que o foguetão estava perdido.

A última vez que um andar superior da Starship falhou foi em Março de 2024, quando estava a reentrar na atmosfera terrestre sobre o oceano Índico, mas raramente um acidente da SpaceX causou perturbações generalizadas no tráfego aéreo.

Dezenas de voos comerciais tiveram de desviados para outros aeroportos, alterando a rota para evitar possíveis destroços, de acordo com o site de monitorização de voos FlightRadar24. As partidas dos aeroportos de Miami e Fort Lauderdale, na Florida (EUA), também sofreram atrasos de cerca de 45 minutos, segundo o site.

A Administração Federal de Aviação (FAA) dos Estados Unidos, que regula as actividades de lançamento de aviões privados, disse que tinha atrasado e desviado os aviões da área onde caíam os detritos espaciais, mas que as operações normais tinham sido retomadas. A FAA fecha regularmente o espaço aéreo para lançamentos e reentradas espaciais e pode criar uma área dita de “resposta a detritos” para impedir a entrada de aviões, caso um veículo espacial sofra uma anomalia fora da zona originalmente fechada.

O CEO da SpaceX, Elon Musk, publicou um vídeo na rede social X a mostrar os destroços, dizendo: “O sucesso é incerto, mas o entretenimento é garantido!”

O fracasso ocorreu um dia depois de a Blue Origin, a empresa espacial do multimilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon, ter lançado com sucesso o seu foguetão gigante New Glenn em órbita pela primeira vez.

Uma nova geração

O andar superior do foguetão Starship, dois metros mais alto do que as versões anteriores, era uma “de nova geração com actualizações significativas”, disse a SpaceX numa descrição da missão antes do teste. O foguetão deveria ter feito uma aterragem controlada no oceano Índico cerca de uma hora após o lançamento do Texas.

Elon Musk disse que uma avaliação preliminar da falha mostrou que uma fuga interna de combustível de oxigénio líquido aumentou a pressão e levou à ruptura da Starship. É provável que a FAA abra uma investigação sobre o acidente que deverá manter a Starship em terra – como a agência já fez no passado – e examinar se algum dos destroços da explosão do foguetão em pleno voo caiu em áreas povoadas ou fora da zona de perigo determinada para a Starship.

O acidente ameaça fazer descarrilar o objectivo de Elon Musk de lançar pelo menos 12 testes da Starship este ano, dependendo da rapidez com que a SpaceX consiga implementar as correcções e se a FAA abrir uma investigação sobre o acidente.

“Até agora, nada sugere que o próximo lançamento não seja feito no próximo mês”, disse Elon Musk. O multimilionário, que foi nomeado para um novo papel de corte de custos do governo pelo novo Presidente Donald Trump, criticou repetidamente a FAA por exagerar e tomar decisões politicamente motivadas. Musk pediu a demissão do chefe da FAA, Mike Whitaker, em Setembro, pouco depois de a FAA ter multado a SpaceX e atrasado um dos seus lançamentos. Mike Whitaker disse em Dezembro que se demitiria antes do início do mandato de Trump. O seu substituto não foi nomeado.

A missão desta quinta-feira foi o sétimo teste da SpaceX desde 2023, no esforço multimilionário de Elon Musk para construir um foguetão capaz de transportar humanos e carga para Marte, bem como pôr grandes cargas de satélites em órbita da Terra. A abordagem de desenvolvimento test-to-failure da SpaceX incluiu no passado fracassos espectaculares à medida que a empresa levava os protótipos da Starship aos limites da engenharia. O fracasso do teste de quinta-feira, no entanto, ocorreu numa fase da missão que a SpaceX já tinha tido sucesso em voo.

Entretanto, o gigantesco propulsor Super Heavy regressou à sua plataforma de lançamento cerca de sete minutos após a descolagem da Starship, tal como planeado, abrandando a sua descida ao reactivar os motores Raptor e prendendo-se a gigantescos braços mecânicos fixados numa torre de lançamento.