Comissária considera “irrealista” a duplicação do orçamento europeu para a ciência

A Europa já prepara o próximo programa-quadro de financiamento científico (o FP10), mas as propostas de duplicação do orçamento deverão ser goradas – como já se previa. Ekaterina Zaharieva, a nova comissária europeia com a pasta das Startups, Investigação e Inovação, vê esse aumento como implausível. “Claro, vou trabalhar para aumentar o orçamento do próximo programa, não há dúvidas sobre isso, mas prometer que será o dobro é irrealista” afirmou a comissária em entrevista ao site Science Business. “Temos verdadeiramente constrangimentos orçamentais”, acrescentou.

Actualmente, o programa-quadro de fundos europeus para a ciência cinge-se a 93,5 mil milhões de euros – é o Horizonte Europa e durará até 2027. Mas já há cerca de um ano que várias organizações pedem que haja uma duplicação de verbas para o FP10 (destinado ao período entre 2028 e 2034. As próprias recomendações do “Relatório Heitor”, feitas por 15 peritos europeus liderados pelo antigo ministro da Ciência Manuel Heitor, apontavam nesse sentido: “Enquanto outros países e regiões estão a aumentar significativamente as suas capacidades em investigação e inovação, a Europa está actualmente a ficar para trás quer em investimento, quer em impacto da sua investigação e inovação”, sublinha o relatório encomendado pela Comissão Europeia.

O valor pedido eram 220 mil milhões de euros. No entanto, este aumento, que já parecia implausível, é agora confirmado como irrealista. A proposta final de orçamento para o FP10 deverá ser entregue no próximo dia 1 de Julho pela Comissão Europeia.

Ekaterina Zaharieva, comissária búlgara, reforça a preferência por simplificar os processos que as candidaturas a projectos europeus (as famosas bolsas milionárias do Conselho Europeu de Investigação) têm de ultrapassar para executar o dinheiro que os cientistas garantiram. A comissária pretende também facilitar as regras de acesso a capital de investimento para as startups e pequenas empresas.

Quanto à meta, imposta a todos os Estados-membros, de atingir 3% do produto interno bruto (PIB) investido em ciência e tecnologia, a comissária europeia afirma que é “totalmente alcançável”. A média europeia, considerada por Ekaterina Zaharieva, está nos 2,2% do PIB. Em Portugal, esse valor é mais baixo: 1,69% do PIB.