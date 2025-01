Incêndios na Califórnia, cobiça no Ártico, num admirável mundo novo

Estamos em Janeiro, numa região com clima mediterrânico, onde a seca persistente já não deixa ninguém a salvo. Desta vez, as chamas cercaram várias zonas de Los Angeles e alastraram-se a várias mansões de Hollywood. Arderam as casas de Paris Hilton, John Goodman, Billy Crystal e tantas outras celebridades. Até a casa de Mel Gibson, realizador de Apocalypto, pegou fogo, séculos depois do colapso civilizacional que o filme conta.

Parece que a realidade superou a ficção, pelo menos no cinema. E parece que a ficção das redes sociais ultrapassa os acontecimentos, no momento em que a Meta suspende o seu programa de fact checking. As imagens virais, com o famoso letreiro de Hollywood em chamas, tiveram de ser prontamente desmentidas. É como se a desinformação fosse uma nova frente de incêndio, exigindo esforços redobrados das autoridades locais.

O letreiro de Hollywood pode estar intacto, mas o incêndio continua a ser um duro golpe na imagem de um país que foi construída com o cinema. Nunca antes Sunset Boulevard ficara reduzida a cinzas, muito menos no intemporal filme de Billy Wilder a que dera nome. As chamas ameaçaram a casa Eames e cercaram a Villa Getty, construída à imagem de uma vila romana: edifícios icónicos do século XX estão agora em risco.

O incêndio de Palisades terá sido o mais destrutivo de sempre em Los Angeles. Perante este cenário, qual foi a reação de Donald Trump? Terá reconhecido o fardo das alterações climáticas, que estão a mudar a face da Terra? Nada disso. O presidente eleito voltou-se contra as políticas ambientais. Escolheu apontar o dedo à preservação de uma espécie de peixe, pela escassez de água no combate ao incêndio.

Entretanto, os ventos de Santa Ana, que trazem o ar seco do deserto, empurram um rasto de cinzas e destruição para a costa do Pacífico, praticamente até Malibu. Enquanto se contam os estragos, as dúvidas adensam-se sobre se Sunset Boulevard algum dia brilhará como nos filmes de outrora. A destruição está na Califórnia, mas também está em Portugal e nos países de clima mediterrânico, que desesperam pela falta de água, pelas chuvas irregulares e pelo fulminante alastrar dos incêndios, com ou sem prisão dos incendiários.

Com as perdas a sul, aumenta a cobiça pelo Ártico, com recursos a serem desvendados ao ritmo do degelo. Hoje entre as regiões menos povoadas do planeta, a Gronelândia é como um eldorado de água doce quase perpétua, que Trump quer comprar. É um teste às ambições geopolíticas europeias, tendo a Dinamarca reiterado que a ilha ártica não está à venda.

Portugal, que vê este admirável mundo novo à distância, também teria razões para se preocupar. Porém, quando o Governo facilita a construção em solo rústico, amplifica tacitamente um problema já bem conhecido, que é a construção de habitações junto a matos e florestas com risco de incêndio. O momento tornou-se infeliz.

Depois de dois invernos mais chuvosos, a Califórnia parecia ter deixado para trás os anos mais difíceis da seca. Contudo, a vegetação cresceu e secou, tornando-se pasto para as chamas. Enquanto a sul se lida com os estragos, várias potências competem pelo acesso ao Ártico, onde o gelo cede ao verde da tundra. Na Gronelândia, chamada terra verde, talvez a torre Trump pertença ao mundo da ficção. Ou talvez não.

