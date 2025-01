Vítimas dos incêndios de Los Angeles querem que petrolíferas paguem prejuízos

Fazer com que a indústria dos combustíveis fósseis pague pela responsabilidade que tem nas alterações climáticas, através das emissões de dióxido de carbono (CO2), que contribuíram para os devastadores incêndios florestais que estão a destruir áreas densamente povoadas na Califórnia, é o objectivo de vítimas destas catástrofes, apoiadas por organizações não-governamentais e advogados.

“Os desastres que estamos a ver não são naturais. São crimes”, afirmou Danielle Levanas, que cresceu na zona de Pacific Palisades. A casa dos seus pais foi destruída pelo incêndio que ainda lavra ali. As escolas primária e preparatória onde andou foram destruídas, a biblioteca, os bancos, o edifício dos correios onde se votava, as mercearias, os restaurantes favoritos… As chamas levaram tudo.

Levanas é citada pelo site Common Dreams como uma das vítimas dos incêndios de Los Angeles, na Califórnia, que participou numa conferência de imprensa na quinta-feira em que foram apresentados planos para accionar meios legais contra as grandes empresas petrolíferas.

Os prejuízos materiais podem ser estimados – o site de serviços meteorológicos Accuweather fala em 250 mil milhões de dólares. Um estudo da Universidade da Califórnia em Los Angeles relacionou as alterações climáticas com pelo menos 25% da extrema secura da vegetação quando se iniciaram os incêndios de Palisades e Eaton, os que mais estragos têm feito.

No entanto, há custos difíceis de calcular: “Como é que se comunica o valor do diário perdido que a minha falecida mãe escreveu em 1981 quando estava grávida de mim?”, interrogou Danielle Levanas.

Foto Bombeiros e destroços de casas destruídas pelo fogo à beira-mar em Malibu, na Califórnia, pelo incêndio de Palisades Mike Blake/REUTERS

Emissões recorde de C02

As emissões de gases com efeito de estufa podem ser relacionadas com as alterações climáticas e estas com os incêndios florestais, que por sua vez fazem crescer as emissões de CO2.

E os níveis de CO2 medidos no observatório de Mauna Loa, no Hawai, tiveram uma subida recorde em 2024, de 3,6 partes por milhão (ppm), para 427 ppm, que o Met Office, o equivalente britânico do Instituto de Meteorologia, relaciona com os incêndios florestais. O fenómeno El Niño, que causa secas e calor nos trópicos, ajudou, mas não chega para explicar a subida.

Em 2024, a temperatura média do planeta foi pela primeira vez 1,5 graus acima do que era antes da Revolução Industrial.

Agora, o que os activistas californianos pretendem é uma nova lei que obrigue os maiores emissores a contribuir para um fundo para prevenir catástrofes relacionadas com o clima ou ajudar na recuperação. Apenas 57 produtores de energias fósseis são responsáveis por 80% das emissões de CO2 no mundo.

Há esforços para que um diploma nesse sentido surja em breve na Califórnia, foi avançado.

Mas, na verdade, já no ano passado surgiu um projecto assim no Senado estadual. Só que sucumbiu às pressões dos lobbies das petrolíferas, diz o jornal The Guardian.

Activistas, moradores e políticos do Partido Democrata esperam agora conseguir uma nova dinâmica após a enorme catástrofe dos incêndios de Los Angeles para esta legislação passar. Há um movimento em muitos outros estados norte-americanos para responsabilizar as petrolíferas, mas com muita resistência da indústria.

O Vermont foi o primeiro estado a passar uma lei para criar um fundo deste tipo, e Nova Iorque seguiu o exemplo no mês passado. Mas ambas as leis enfrentam contestação. Maryland, Massachusetts e Nova Jérsia estão também a tentar avançar. Os activistas da acção climática consideram esta uma possível via de resistência durante a Administração de Donald Trump (que toma posse na segunda-feira), favorável ao crescimento dos combustíveis fósseis.

O secretário-geral da ONU deu voz a esta vontade de fazer com que as petrolíferas paguem pelos efeitos das emissões. “Quem paga pela destruição climática?", interrogou esta semana António Guterres, ao apresentar as prioridades para 2025. “Não são as empresas de combustíveis fósseis, que embolsam os lucros e os subsídios pagos com o dinheiro dos contribuintes, apesar dos estragos que os seus produtos provocam.”