Secas extremas tornar-se-ão mais frequentes, severas e extensas, diz estudo

As secas plurianuais tornar-se-ão mais longas, frequentes e extremas com o aquecimento global, de acordo com um estudo baseado em dados meteorológicos globais entre 1980 e 2018, adianta um estudo publicado nesta quinta-feira na revista Science.

“Todos os anos, desde 1980, as áreas atingidas pela seca aumentaram 50.000 quilómetros quadrados em média –​ o que é aproximadamente a área da Eslováquia –, com grande prejuízo para os ecossistemas, a agricultura e a produção de energia”, diz Francesca Pellicciotti, uma das autoras do estudo, num comunicado do Instituto de Ciência e Tecnologia da Áustria (ICTA). A investigadora dirige o projecto EMERGE, financiado pelo Instituto Federal Suíço de Investigação Florestal (WSL, sigla em inglês), no âmbito do qual o estudo foi realizado.

A equipa internacional utilizou informação da base de dados climáticos CHELSA, preparada pelo investigador sénior do WSL e outro autor do estudo, Dirk Karger, que remonta a 1979, para calcular anomalias na precipitação e evapotranspiração (evaporação de água do solo e perda de água das plantas por transpiração) e o seu impacto nos ecossistemas naturais em todo o mundo.

A partir desses dados, os investigadores conseguiram determinar a ocorrência de secas plurianuais tanto em regiões bem estudadas como em regiões menos acessíveis do planeta, especialmente em áreas como as florestas tropicais e os Andes, com poucos dados observacionais disponíveis. O método utilizado no estudo permitiu conhecer “secas extremas que passaram despercebidas, como a que afectou a floresta tropical do Congo de 2010 a 2018”, além das bem documentadas, adianta Dirk Karger.

Para garantir resultados consistentes em todo o mundo, os cientistas desenvolveram uma análise em várias etapas e classificaram as secas pela sua gravidade desde 1980, mostrando o inventário que as “megassecas” tiveram o maior impacto imediato em pastagens de zonas temperadas, sendo apontados como “pontos críticos” o oeste dos Estados Unidos, a Mongólia central e oriental e, particularmente, o sudeste da Austrália.

“Os resultados mostram que a tendência de intensificação das 'megassecas' é clara: a equipa produziu a primeira imagem global de alta resolução das 'megassecas' e do seu impacto na vegetação”, segundo o comunicado. “Actualmente, as estratégias de mitigação consideram as secas como eventos anuais ou sazonais, um contraste claro com as 'megassecas' mais longas e severas que enfrentaremos no futuro. Esperamos que o inventário de secas que estamos a divulgar ajude os decisores a tomarem medidas de preparação e prevenção mais realistas”, diz Francesca Pellicciotti no comunicado.