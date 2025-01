Portugal reciclou 477 mil toneladas de embalagens em 2024, mas está longe da meta

Os portugueses encaminharam para reciclagem um total de 476.605 toneladas de embalagens em 2024, um aumento de 4% face ao período homólogo, mas o país ainda está longe da nova meta definida, alerta a Sociedade Ponto Verde (SPV), num comunicado divulgado nesta sexta-feira. A reciclagem de papel e cartão aumentou 6%, com um total de 158.146 toneladas, enquanto a de plástico cresceu 5%, com 85.548 toneladas. Estes materiais lideram a lista da reciclagem, segundo os dados do Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens (SIGRE), que englobam todas as entidades gestoras, incluindo a SPV.

“Embora estes dados sejam positivos, Portugal mantém-se longe da nova meta definida para este fluxo de resíduos urbanos e que é necessário atingir em 2025”, lê-se no comunicado. Em 2025, o país terá de garantir a recolha selectiva de 65% de todas as embalagens colocadas no mercado, um valor que em 2024 se ficou pelos 57,8%. “Significa que temos de tornar o sistema mais eficiente para atingir as novas metas”, refere a Sociedade Ponto Verde.

Este ano, o sistema contará com mais 113 milhões de euros do que em 2024, que resultam da decisão do Governo de aumentar os valores das contrapartidas para financiar o SIGRE, num total estimado de 235 milhões de euros só para a gestão dos resíduos de embalagens. Este montante é pago pelas entidades gestoras de resíduos de embalagens aos Sistemas Municipais, Intermunicipais e concessões, para procederem à recolha selectiva de resíduos urbanos de embalagens, que asseguram a triagem e a preparação para reciclagem destes resíduos nos seus diferentes materiais (como vidro, plástico e papel/cartão), explica a organização.

Esta é uma “oportunidade única” para aumentar a performance de todo o sistema e colocar Portugal na rota do cumprimento das metas da reciclagem de embalagens, refere a SPV. “A injecção de mais 113 milhões tem de traduzir-se na melhoria significativa do nível de serviço que é prestado aos cidadãos por parte dos sistemas municipais e multimunicipais na recolha”, diz a organização, considerando que a operação deve ser “cada vez mais orientada para a conveniência” e assegurar a recolha de mais embalagens e o encaminhamento para reciclagem. A opção de complementar o modelo de recolha por ecopontos com sistemas de incentivo é uma solução já identificada para permitir uma melhor capacidade de resposta, com a entrada de mais embalagens no sistema de reciclagem, recorda.

A reciclagem de vidro “continua a merecer particular preocupação”, lê-se ainda no comunicado, já que o ritmo de crescimento está “aquém da meta”, pois aumentou apenas 1% (213.870 toneladas depositadas no vidrão). Para aumentar a reciclagem deste material, é fundamental encontrar soluções específicas às necessidades de certos estabelecimentos, adianta a SPV.

O ano de 2025 “tem de ser de viragem na recolha selectiva das embalagens”, diz Ana Trigo Morais, directora-executiva da organização, citada no comunicado. “Com mais fundos à disposição do sistema esperamos mais recolha e reciclagem destes resíduos, assim como uma atenção permanente das autoridades à forma como evolui a performance de toda a operação”.