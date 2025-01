Chuva e vento fortes em Portugal no fim-de-semana. Protecção Civil lança avisos

A Protecção Civil emitiu esta sexta-feira, 17 de Janeiro, um aviso à população para a possibilidade de cheias, deslizamentos de terra, estradas escorregadias e acidentes da orla costeira devido ao agravamento do estado do tempo em Portugal Continental a partir de domingo.

Segundo o aviso, que cita informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a chuva regressará no domingo, sendo por vezes forte na segunda e terça-feira, 20 e 21 de Janeiro, em especial nas regiões Centro e Sul. O vento será intenso no litoral e nas terras altas. A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) acrescenta que pode cair neve no domingo nas serras do Norte e Centro e agitação marítima no litoral a partir de terça-feira.

O IPMA emitiu um aviso amarelo de precipitação no grupo ocidental dos Açores entre as 21h de sábado, 18 de Janeiro, e as seis da manhã do dia seguinte. A essa hora entra em vigor um aviso amarelo de agitação marítima que, às 12h e até às 10h de domingo, passa ao nível laranja. Entretanto, entre as 9h de sábado e as 10h de domingo, activa-se um aviso amarelo de vento.

O grupo central também entrará em aviso amarelo de chuva entre a meia-noite e as 9h de domingo. Ao meio-dia entram em vigor dois avisos meteorológicos, de agitação marítima e de vento, que se prolongam até às seis da manhã de domingo. O aviso de agitação marítima passa de amarelo para laranja a partir das 18h. No grupo oriental, também há um aviso amarelo de precipitação entre as 3h e as 12h de domingo; e um aviso de agitação marítima entre as 18h de domingo e as 10h de segunda-feira.

Por enquanto, não há nenhum aviso meteorológico esperado para os próximos três dias em Portugal Continental e na Madeira.

Face às previsões meteorológicas, a ANEPC avisa para a possibilidade de inundações em zonas urbanas, por obstrução dos sistemas de escoamento ou por galgamento costeiro, de cheias, devido ao transbordo do leito de rios ou ribeiras, de derrocadas ou deslizamentos de terras, de piso escorregadio das estradas, de acidentes na orla costeira, de desconforto térmico devido à intensidade do vento e de desprendimento de estruturas móveis ou arrastamento de objectos soltos.

A ANEPC recomenda, como prevenção, a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas das chuvas, a fixação adequada de andaimes, painéis publicitários e outras estruturas, a adopção de uma condução defensiva, com a redução da velocidade.

A Protecção Civil adverte para o "especial cuidado na circulação na orla costeira e zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a galgamentos costeiros", evitando a permanência nestes sítios.

As pessoas devem ainda abster-se nestes dias de fazer pesca desportiva, desportos náuticos e passeios à beira-mar, estacionar viaturas muito próximo da orla marítima e atravessar zonas inundadas para "precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas para buracos no pavimento ou caixas de esgoto abertas".