Cessar-fogo em Gaza adiado após noite de bombardeamentos

Israel intensificou os bombardeamentos após o anúncio de cessar-fogo em Gaza e adiou a aprovação do acordo.

A 15 de Janeiro, o Governo qatari anunciou que Israel e o Hamas chegaram a um acordo para cessar-fogo e libertar reféns. Horas depois do anúncio do acordo, as Forças Armadas israelitas intensificaram os bombardeamentos em Gaza, matando pelo menos 70 pessoas.

Esta manhã, Israel adiou a reunião destinada a aprovar o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza. Benjamin Netanyahu acusa o Hamas de estar a tentar “extorquir concessões de última hora” e garante que só vai reunir para aprovar o cessar-fogo quando o Hamas aceitar todos os elementos do acordo.

