Qual é o vinho, qual é ele, que vem das ilhas e cheira... a pimento verde?

Um DOP Madeirense muito original. Acidental. E, por isso mesmo, provavelmente, irrepetível. Este Cagarra 2022, feito de Verdelho e Sercial, tinha a acidez bem alta e, ao corrigi-la, produtor e enólogo, sem saber, acabaram por criar um vinho curiosíssimo. Que cheira e sabe... a pimento verde.

Conta-nos o produtor, o Octávio Freitas, do projecto Socalco Nature Calheta e do estrelado Desarma, que, a certa altura, quando foi provar este Cagarra à Adega de S. Vicente, o vinho estava imbebível. Assim mesmo. E tudo por causa de uma acidez elevadíssima e daquele tipo de herbáceo mau. A solução que o enólogo, João Pedro Machado, que, por ser o técnico residente daquela infra-estrutura do Governo Regional, acaba por assinar uns quantos projectos de vinho na região, sugeriu ao chef foi juntar madeira ao vinho. E, assim, o que nasceu torto endireitou-se.

Este branco de uvas próprias de Verdelho, da zona dos Prazeres, no Sul da ilha — o projecto que nasceu nos socalcos em torno do hotel da Calheta tem vindo a crescer, com Octávio Freitas a comprar “várias parcelas” ali à volta —, e de Sercial comprado no Jardim da Serra, e cultivado a 700 metros de altitude, confundirá até os provadores mais experientes. Com aromas a pimento Padrón salteado, espargos e ervas verdes secas.

Original no nariz, na boca oferece-nos o mesmo pimento, mas numa prova directa, em que o principal atributo continua a ser a sua acidez (“11 gramas de acidez total”, sem maloláctica — o processo em que se promove a transformação do ácido láctico, mais agressivo, em ácido málico). Mas, de alguma forma, o conjunto funciona.

“Isto é um cozinheiro apaixonado, que quer cozinhar vinho e está mesmo a querer aprender a cozinhar isto. Estou a fazer o meu caminho”, disse-nos Octávio Freitas, numa visita recente ao restaurante do hotel The Views Baía, onde nos convidou para jantar ao balcão da sua cozinha, onde chef e equipa confeccionam quase tudo o que ali servem e onde nos surpreenderam, em particular, os enchidos marítimos.

O Cagarra 2023 ainda terá o tal nariz de pimento verde, agora, "por feitio”, mas está menos marcado por ele, conta o produtor. Este 2022 (2.104 garrafas) é mesmo um vinho “fora da caixa”, como diz, de baixo teor alcoólico (só tem 11,5%; o 2023 ainda tem menos e será por isso um IG Terras Madeirenses) e, para nós, a estrela maior num portfólio que começou com o Galatrixa e acaba de ganhar mais dois vinhos, os Massaroco, um clarete e um rosé.

Octávio Freitas está apostado em aprender mais sobre enologia. E, se ambicionar fazer nos vinhos algo parecido com o que conseguiu na cozinha, está certo em querer saber mais.