TikTok será proibido nos EUA neste domingo: saiba o motivo e como (não) pode ser evitado

A rede social TikTok, propriedade da empresa chinesa ByteDance, vai ser proibida nos Estados Unidos já a partir do próximo domingo, 19 de Janeiro, a menos que seja alcançado um acordo para a sua venda a um investidor norte-americano ou que o Supremo Tribunal dos EUA intervenha. A proibição resulta de uma lei aprovada em Abril pelo Presidente Joe Biden e é a primeira vez que os Estados Unidos tentam bloquear o acesso a uma aplicação com uma base de utilizadores tão grande – cerca de 170 milhões.

A lei prevê a implementação de algumas medidas que tornarão inviáveis ou difíceis de usar soluções alternativas simples, como recorrer a redes privadas virtuais (VPN) ou alterar as configurações de país de um telemóvel, segundo especialistas citados pela Reuters. Na melhor das hipóteses, dizem os especialistas, os utilizadores poderão aceder a uma versão web do serviço com menos funcionalidades do que a aplicação, mas mesmo isso pode não funcionar.

Os utilizadores terão de apagar a aplicação?

Não, a lei não obrigará os utilizadores a eliminar a aplicação. No entanto, o TikTok planeia encerrar o serviço, mostrar aos utilizadores uma mensagem sobre a lei e oferecer-lhes a possibilidade de descarregarem os dados pessoais. Mesmo que o TikTok não planeasse um encerramento formal, a aplicação deixaria de funcionar tão bem como antes. Os fornecedores de lojas de aplicações estão explicitamente proibidos de distribuir o TikTok aos utilizadores nos EUA, o que significa que a Apple e a Google, da Alphabet, removerão a aplicação das suas lojas e deixarão de disponibilizar actualizações para corrigir erros.

Além disso, o TikTok depende de um fluxo constante de novos vídeos, que se tornaria quase impossível de carregar. Os dados dos utilizadores do TikTok nos EUA estão alojados em servidores da Oracle e muitos especialistas acreditam que a Oracle teria de cessar essas operações. A Oracle, a Apple, a Google e o TikTok recusaram-se a comentar ou não responderam a pedidos de esclarecimento.

Além disso, análises mostram que mais de 100 outros fornecedores de serviços, como redes de distribuição de conteúdos, ajudam a garantir o funcionamento do TikTok.

"Uma parte dessa infra-estrutura é essencial para a aplicação funcionar, tanto para entregar vídeos ao utilizador como para permitir o upload de conteúdos," disse Joseph Lorenzo Hall, especialista em tecnologia da organização sem fins lucrativos Internet Society. "O upload pode ser uma das primeiras coisas a deixar de funcionar. Os americanos podem acabar apenas a assistir à 'degradação' da aplicação."

A desconexão desses fornecedores de serviços pode também afectar dezenas de milhões de utilizadores do TikTok fora dos EUA, mas os engenheiros da empresa estão a trabalhar para resolver essas questões, segundo fontes citadas pela Reuters.

Será possível usar uma VPN para simular uma localização alternativa?

A forma mais simples de contornar a proibição para continuar a aceder ao TikTok seria usar uma rede privada virtual (VPN), que consegue ocultar o endereço IP de um utilizador e, consequentemente, a sua localização. No entanto, o TikTok possui outros meios de determinar onde o utilizador se encontra, como dados de geolocalização do telemóvel, explicou Jason Kelley, director da Electronic Frontier Foundation. Os utilizadores poderiam tentar aceder a uma versão web do TikTok através de um navegador enquanto usam uma VPN, mas essa versão carece de muitas funcionalidades da aplicação e – caso o utilizador tenha de criar uma nova conta – não seria tão personalizada de acordo com as preferências do utilizador. "Não será um bom serviço para os utilizadores e também não será um serviço rentável para o TikTok," disse Kelley.

Será possível alterar configurações do telefone, como o país?

Alguns utilizadores têm discutido alternativas, como a de alterar as definições de país de um telemóvel para continuar a usar a aplicação. No entanto, isso exigiria cancelar as subscrições existentes e configurar um novo método de pagamento para o país seleccionado, de acordo com a documentação da Apple. A dificuldade é tanta que pode ser mais fácil comprar um telemóvel separado só para usar a aplicação, o que leva Lorenzo Hall a ironizar que a lei poderia obrigar os influencers a usar dois telemóveis, como muitos já fazem.

Contudo, mesmo alterar as definições de país não é uma solução directa. A lei proíbe a Apple e outros fornecedores de lojas de aplicações de disponibilizar a aplicação TikTok a utilizadores nos Estados Unidos, independentemente de como os seus dispositivos estão configurados. Assim, o utilizador teria de sair dos EUA para descarregar o TikTok.