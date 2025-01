O pacto europeu, a política migratória e as regras em Portugal

A Assembleia da República realiza esta quinta-feira um “debate temático promovido pelo Governo em torno do Plano Nacional do Pacto das Migrações”, no âmbito da União Europeia.

Portugal entregou em Bruxelas uma primeira versão do plano nacional de implementação do Pacto Europeu de Migrações e Asilo, que será alterada de acordo com as conclusões deste plenário e da reunião do Conselho Nacional de Migrações e Asilo, que também deve decorrer este mês.