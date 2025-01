Portugal poderá já ter ultrapassado o pico de gripe sazonal. Com base nos dados que constam do boletim semanal do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge (INSA), publicado esta quinta-feira, o presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública (ANMSP), Bernardo Gomes, explica ao PÚBLICO que “o relatório sugere que já teremos passado o pico, embora a descida [do número de diagnósticos] não seja muito marcada”.

