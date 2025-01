Papa Francisco sofreu uma queda e lesionou-se no braço

O Papa Francisco lesionou-se no antebraço direito após ter sofrido uma queda na sua residência, mas não sofreu nenhuma fractura óssea, disse o Vaticano esta quinta-feira, 16 de Janeiro.

"Esta manhã, devido a uma queda na residência Santa Marta, o Papa Francisco sofreu uma contusão no antebraço direito, sem fracturas. O braço foi imobilizado como medida preventiva", lê-se no comunicado.

O pontífice, que lidera a Igreja Católica desde 2013, fez 88 anos em Dezembro e usa frequentemente uma bengala ou uma cadeira de rodas para se deslocar devido a dores nos joelhos e nas costas.

O Papa foi operado várias vezes nos últimos anos: em 2021, foi operado a uma "estenose diverticular grave com sinais de diverticulite”, na qual parte do intestino foi removida, que exigiu anestesia geral. E, novamente, em 2023, a uma hérnia. No entanto, numa autobiografia publicada na terça-feira, Francisco minimizou as preocupações com a sua saúde e excluiu a hipótese de se demitir, como fez o seu antecessor Bento XVI. "

Estou bem", disse. "A Igreja governa-se com a cabeça e o coração, não com as pernas", acrescentou.