Estado já arrecadou 58 milhões de euros com taxas pagas por 185 mil imigrantes

As taxas pagas pelos imigrantes para tratarem do seu processo de regularização em Portugal ascendem, no total, a 58 milhões de euros, sendo que já foram atendidos mais de 185 mil imigrantes desde que a Estrutura de Missão para a Recuperação de Processos Pendentes na Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) foi constituída, em Julho do ano passado. Não significa que todos já tenham o seu processo concluído, mas que este está em andamento e os imigrantes em vias de poderem ter a sua documentação e situação regularizada.

