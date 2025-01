Um Pouco Mais de Azul: a palavra da semana é percepção

A palavra mote do episódio é percepção. Francisco Louçã fala do ascenso dos oligarcas da comunicação global e da guerra de almas que dilacera alguns esforçados candidatos presidenciais; Fernando Alves pega no tema a partir do sentido visual de Montenegro e acaba por folhear um livro de pouco mais de cem anos de Ramón Gómez de la Serna, O Médico Inverosímil. Rita Figueiras é professora de Comunicação Política na Universidade Católica de Lisboa e irá participar neste e no próximo episódio do podcast devido à ausência de Rita Taborda Duarte.

Máquinas produtoras de percepções

Rita Figueiras

De acordo com o Teorema de Thomas, formulado pela primeira vez em 1928, “se as pessoas definem certas coisas como reais, elas são reais nas suas consequências”. Essas imagens, ou percepções, acerca do mundo são muitas vezes mais poderosas do que a própria realidade. Isto vem a propósito do termo “percepções” que, no ano passado, entrou no léxico político-mediático português. Certos partidos exploram estratégias de comunicação política que fabricam medos e uma sensação de ameaça crescente; mas, aqui, coloco o foco no papel dos media enquanto co-construtores dessas percepções sociais.

Os media exercem uma ação relevante na construção social da realidade. Eles, a par das redes sociais, modelam o modo como vemos e percebemos o mundo. Todavia, para este tema em concreto, não estou a pensar em todos os meios indiscriminadamente (o setor não é monolítico), mas nos que obedecem a uma lógica comercial e operam num ambiente altamente competitivo — que inclui outros conteúdos informativos, mas também de entretenimento e de ficção. Muitos deles, na vertigem da economia da atenção, transformaram-se em máquinas produtoras de medo e problemas. Ou seja, fala-se muito em percepções e a política tem uma grande quota-parte de responsabilidade, mas, neste caso, a culpa não morre solteira.

Percepciono, logo percebo. Logo recebo?

Fernando Alves

“A percepção que está a ser gerada sobre a imigração é baseada em dados falsos”. Ao fazer este sublinhado, sustentado pelos mais recentes resultados do Barómetro da Imigração da Fundação Francisco Manuel dos Santos, o director do Observatório das Migrações confronta-nos com o perigo de estarem a ser desenhadas políticas com base em “percepções erradas”.

Pedro Góis não se refere a ilusões de óptica. Mas a políticas que decorrem de visões enviesadas da sociedade.

Esse enviesamento não se corrige no oftalmologista, é mais do âmbito da Educação para a Cidadania.

Quando o primeiro-ministro surgiu nas televisões, em horário nobre, anunciando 20 milhões para a segurança, não se livrou de ouvir da boca do líder do maior partido da oposição a acusação de que, ao alimentar a percepção da insegurança em Portugal, apenas revelava falta de sentido de Estado.

Guardei desses dias um sublinhado certeiro num dos canais televisivos: “Falar da percepção de insegurança é piscar o olho a um eleitorado que o PSD sente que perdeu e que precisa de ir buscar a uma direita populista”.

O “sentido visual” a que Montenegro se referiu, mais recentemente, quando disse, a propósito da operação da rua do Benformoso, “sou muito honesto: no sentido visual também não gostei de ver” é uma percepção que exclui parte considerável do todo. Terá Montenegro gostado de ver o que viu, num qualquer outro sentido que não o visual?

O escritor Ramón Gómez de le Serna (que teve, tal como Montenegro, formação jurídica) coloca-se no ponto de vista do facultativo num livro de juventude, editado em 1914 e do qual, felizmente, há edição portuguesa, da Antígona: O Médico Inverosímil.

Um dos casos apresentados é o da senhora que leva à consulta o filho tomado por indefinido mal. Ao médico saltam à vista as grossas lentes atrás das quais o rapaz observa o mundo. “Jovem”, sentencia o clínico, “o que o anda a consumir são essas lentes. O olhar é importantíssimo, muitos esbanjam insensatamente o olhar sem fazê-lo voltar ao coração depois de o terem dado”.

Para lá de considerar que “todos os homens que assim procedem são responsáveis pela sua idiotice”, Ramón Gómez de la Serna, iliba desse encargo o jovem paciente já que, com lentes daquela pujança, ele não teria modo de se opor a que os seus olhares se percam e se dispersem. “Essas lentes sugam-no demasiado”, observa o médico. “Não só lhe sugam os olhares, como as entranhas, absorvem-lhe o cérebro e vão-lho extinguindo por completo”. Passados uns meses, o jovem voltou à consulta e o médico confirmou que, para lá notórias melhorias de saúde, “na sua conversação brilhava mais fantasia, mais inteligência e mais vista” do que na consulta inicial, quando lhe aparecera com o aspecto de “lagosta cozida com os olhos de fora”.

Tantos andarão precisados de uma mudança de lentes que possa conduzir à ponderação de novos pontos de vista.

Na página 79 d’O Médico Inverosímil, Ramón Gómez de la Serna trata dos olhares. O autor detém-se no caso da rapariga cujo olhar ficava colado ao seu, não por se tratar de um olhar apaixonado; era, antes, um olhar “longo, abundante, interminável”. A mãe, que a acompanhava, explicou que era sempre assim o olhar da filha, quaisquer que fossem os olhos em que pousasse. E o médico não duvidou de que tal olhar iria matar a rapariga e de que era preciso “acostumá-la a ver as coisas”, a “impedi-la de ter um único olhar que não veja o que fita”.

Eis o abismo entre o que percepciono e o que percebo.

À consideração de Miranda Sarmento e de quem se sentou ou venha a sentar-se na sua cadeira: o velho Lello Universal acolhe a figura do perceptor no sentido de vulto tutelar da disciplina contributiva. Perceber é, ou já foi, no domínio da fiscalidade, o mesmo que receber. Perceber impostos equivale a cobrar impostos.

Se eu percebo, recebo.

Quase arriscaria a fórmula: Tudo o que percebo, recebo.

Mas consideremos as percepções sensíveis, tão caras a Montenegro: elas ocorrem quando somos tocados pelas cores de um quadro ou pela temperatura do ar ou pelo rumor do vento. Deixar perceber é já outra disciplina: deixamos perceber quando damos a entender sem sermos taxativos, quando insinuamos. Tendo Marques Mendes a dois passos, na primeira fila de uma sessão em Ovar, Montenegro anunciou, há dias, deixou perceber, que o candidato a apoiar pelo PSD estava “perto”. Poderia ter feito um trocadilho: está a desovar. Disse apenas, sorrindo: “está perto”. A sala respondeu com riso e ovação.

Percebemos o mundo por via sensorial ou pela ginástica da reflexão.

Vamos, entretanto, com Cesário, pelas nossas ruas, “ao anoitecer”, mergulhados na “soturnidade” e na “melancolia”. E pode acontecer que “as sombras, o bulício, o Tejo, a maresia” despertem em nós, também, “um desejo absurdo de sofrer”. Não obstante o intenso prazer que o poema “O Sentimento de um Ocidental” possa provocar em nós.

Saberão as almas que são notícia?

Francisco Louçã

É uma questão inquietante. Dando por certo que somos habitados por uma alma, que nos guiará nos labirintos da vida e nos conduzirá pelo caminho certo, se a certeza de ser julgada em juízo final lho impuser, instala-se alguma surpresa por saber que há quem esteja dilacerado entre duas dessas criaturas. É o caso de um proto-candidato presidencial e é somente a última das particularidades sentimentais com que os auto-anunciados-presidenciáveis nos vão informando da temperatura dos seus sentimentos. Até agora, é isto: reflectem sobre a candidatura por um impulso irresistível das suas entranhas e é o que têm a dizer ao povo.

Há nisto razões para estranhar. Afinal, devemos confiar em quem tem não uma, mas duas almas? Ainda para mais, em guerra uma com a outra? Eros e Tanatos, Jeová e Belzebu, ética da responsabilidade e ética da convicção? Os dualismos, como se sabe, são tão confortáveis quanto perigosos, sobretudo quando uma diz sim e outra dirá não. Pareceria, se fossemos ingénuos, que aquelas almas são calculistas, ou que uma não está tão imbuída do chamamento pátrio quanto a outra.

Ao mesmo tempo, temos duas outras notícias de suspender o fôlego. Há um proto-candidato que vai de férias e “ainda não desfaz o tabu”, diz uma televisão. A notícia de o homem ir de férias é de abrir o telejornal, mas já tenho alguma dúvida sobre isso do “tabu”. Desconfiaria, se não fosse de boa índole, que não há nenhum tabu e que desde a primeira aparição do candidato não deixou de pensar no assunto, decidindo-se num ápice. Mas, pronto, há um “tabu” em curso. Só que não é único. Outro ainda dos proto-candidatos explica dominicalmente o processo de maturação da sua decisão. Em dezembro dizia que será no primeiro trimestre, que não há pressa. Agora, em início de janeiro, está quase. Dentro de dias estará quase-quase. É comovente o carinho que estas pessoas têm pelo seu povo, sentindo-se obrigadas a partilhar, como se fora um confessionário ou até uma conversa ao ouvido, como as suas almas se vão aquecendo de determinação. E ficamos suspensos do desenlace. Qual das almas ganhará em cada caso? Vai ou fica? Tomará conta de nós, que dedicação exemplar, ou cuidará das couves e no sossego da reforma? Acaba o tabu, decide-se, entrega-se ao dever nacional?

Sei o que a pessoa que lê estas linhas está a sussurrar, decerto levada por um espírito soez: se Mendes não imita Marcelo e não consegue resistir no seu trono até ao final do ano, se Gouveia e Melo já põe data à esforçada decisão, se Seguro derruba uma das almas, se Ventura, sem surpresa, é candidato a tudo para que não fiquem dúvidas, é que a aceleração resulta de algum medo de serem traídos por colegas próximos, ultrapassados por alguma surpresa, vencidos nas sondagens ou, pior, ignorados por um povo que pode apreciar o espetáculo mas não gosta tanto de thrillers cujo enredo e final são evidentes desde a primeira cena. Seja tudo pela salvação das almas do purgatório.