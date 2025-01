Com fake news, sonegadores impõem derrota ao Brasil

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Os sonegadores venceram a disputa com o Governo brasileiro, que, de olho na sua popularidade, revogou a Instrução Normativa 2.219, editada em setembro de 2024 pela Receita Federal. A medida obrigava que bancos, operadoras de cartões de crédito e fintechs informassem ao Fisco todas as transferências realizadas por meio do PIX que, no mês, somassem mais de R$ 5 mil (781 euros). Com essa regra, a Receita igualava o PIX aos demais instrumentos de movimentação financeira, como conta-corrente, dinheiro vivo e cheques. Uma forma de dar transparência e segurança às transações e, sobretudo, pegar aqueles que não pagam impostos, mesmo tendo renda para isso.

A Instrução Normativa entrou em vigor em 1º de janeiro deste ano. Foi amplamente negociada com o Banco Central, responsável pelo monitoramento do PIX. Nos últimos dias, porém, políticos de extrema-direita começaram a espalhar notícias falsas, propagando que o Governo passaria a tributar as transferências por meio do PIX. A mentira levou muita gente a suspender o uso da ferramenta financeira e comerciantes inescrupulosos passaram a cobrar um adicional sobre os pagamentos realizados pelos consumidores por meio do PIX.

O que a extrema-direita fez foi um desserviço para o Brasil. Primeiro, por espalhar pânico entre os consumidores, em especial, os de baixa renda, os principais usuários do PIX. Segundo, ao proteger os sonegadores, que usam a estratégia de movimentar pequenas quantias ao longo do mês para não serem pegos pelo Fisco — mesma prática do crime organizado. Esses, sim, devem estar rindo à toa diante do recuo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ordenou à Receita que revogasse a Instrução Normativa, um ato administrativo para dar transparência ao dinheiro que circula pelo sistema financeiro.

É papel da Receita Federal combater a sonegação. Não é justo que trabalhadores formalizados tenham os impostos descontados diretamente em seus salários e os dados bancários dissecados, enquanto uma leva de aproveitadores usa falhas na legislação para não cumprir com suas obrigações. Há, inclusive, políticos acostumados a esse tipo de expediente e, certamente, aqueles que lideraram a disseminação de fake news estão na linha de frente desse time. Eles temem ser pegos cometendo crimes, quando, publicamente, se apresentam como pais de família, frequentadores de igrejas e defensores dos bons costumes. Hipocrisia pura.

Não se pode negar, porém, que a Receita Federal abriu espaço para esse tipo de ação orquestrada, que encontra terreno fértil nas redes sociais. Quando publicou a Instrução Normativa, o Fisco não se deu ao trabalho de explicar qual era o objetivo da medida. Sequer chamou a imprensa especializada para dirimir todas as dúvidas. Ao se manter em silêncio, o comando da Receita permitiu que os sonegadores, representados por políticos de extrema-direita, ocupassem o vácuo aberto com mentiras. Agora, o Governo tenta conter os estragos revogando a norma e sancionando o discurso dos que espalham falsidades.

O Brasil não pode ser governado conforme o que circula pelas redes sociais. A Instrução Normativa baixada pela Receita seria um avanço para o país. Tiraria das sombras sonegadores que encontraram na ultradireita uma parceria ideal para continuar sangrando os cofres públicos.