O ministro da Presidência do Conselho de Ministros, António Leitão Amaro, apresentou, durante a conferência Portugal Agora – Novas Migrações e Atração de Talento, na quarta-feira (15/01), um panorama da política de imigração do atual governo, reforçando o compromisso com uma abordagem regulada, humanista e eficaz. Com uma visão que une segurança, acolhimento e integração, ele destacou os desafios e os avanços nas fronteiras portuguesas.

Leitão Amaro enfatizou que Portugal enfrentou uma transformação demográfica sem precedentes nos últimos cinco anos. “Portugal precisa de imigrantes, mas o aumento da população estrangeira traz desafios quantitativos e culturais únicos”, afirmou. Ele destacou que, ao contrário do fluxo tradicional de imigrantes lusófonos ou europeus, o país agora acolhe pessoas de origens culturais e religiosas mais diversas, exigindo ajustes nas políticas públicas e nos serviços sociais.

A segurança nas fronteiras foi um dos pilares centrais do discurso. O ministro sublinhou que a gestão das entradas no país deve ser feita de forma rigorosa e controlada, garantindo que imigrantes sejam identificados adequadamente e acolhidos com regras claras. “Para receber bem, temos que receber com regras e controle. Saber quem entra, de onde vem e assegurar que os dados são confiáveis é essencial”, defendeu.

Política de retorno

O governo investiu 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) na modernização das fronteiras externas, implementando sistemas biométricos alinhados com os padrões da União Europeia. O ministro destacou que, em maio de 2024, Portugal estava entre os países mais atrasados na implementação dessas medidas, mas, em poucos meses, tornou-se referência no cumprimento das exigências europeias.

Leitão Amaro criticou 0 "desmantelamento do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) em anos anteriores" e a ausência de uma entidade efetiva para o controle de imigração. Ele disse, ainda, que o governo propôs na Assembleia da República a criação de uma unidade de estrangeiros e fronteiras e se mostrou surpreso com o fato de o partido mais à direita do Parlamento ter votado contra a proposta. "Se há situações de emigração ilegal, se as pessoas estão ilegais no território nacional, tem que haver um sistema de retorno que funcione. Portugal é o país com os piores níveis de retorno da Europa", afirmou.

O ministro salientou que a segurança é essencial tanto para os cidadãos portugueses quanto para os imigrantes: “As pessoas têm que estar seguras e sentir-se seguras”. Além das questões de controle e segurança, destacou a importância de promover a integração. Segundo ele, medidas como a contratação de 300 mediadores culturais para escolas — em 2019, eram 55 mil alunos estrangeiros nas escolas portuguesas e, hoje, são 155 mil — e o reforço do acesso à saúde e ao acolhimento para refugiados foram implementadas para garantir que os imigrantes tenham igualdade de oportunidades. “Quem vem para Portugal é credor de direitos, mas também devedor de deveres. É essencial aprender a língua, pagar impostos e respeitar os valores fundamentais da República”, pontuou.

Nem portas abertas, nem fechamento total

Leitão Amaro também repudiou extremismos na abordagem da imigração. Ele rejeitou tanto a política de "portas escancaradas" quanto as propostas de fechamento total das fronteiras. “Ambas as visões são desrespeitosas. Devemos equilibrar segurança, ordem e empatia para criar uma política eficaz e justa”, frisou.

O ministro reafirmou o compromisso de Portugal em ser um exemplo para a Europa. “Queremos provar que é possível adotar uma política moderada que una amor à ordem e amor ao próximo. Portugal pode ser um modelo de coesão e decência num contexto de desafios globais”, assinalou. O discurso marcou o encerramento da conferência e reforçou a posição de Portugal como um país aberto à imigração, mas comprometido com a segurança e a integração equilibrada.