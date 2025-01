Radical? Alexandra Leitão diz que é soundbite, Pedro Nuno que a campanha está “feita”

Alexandra Leitão, líder parlamentar do PS que será a candidata do partido à presidência da Câmara de Lisboa, desvalorizou nesta quinta-feira a acusação que Carlos Moedas lhe fez de representar um "PS radical", afirmando que "é um soundbite que será muito repetido na campanha" nos próximos meses até às autárquicas do Outono. Já Pedro Nuno Santos, líder do PS, considerou que a "campanha está feita" se esta é a única crítica que o autarca tem para fazer, defendendo que radicais são os problemas de Lisboa que Moedas agravou.

Questionada pelos jornalistas no Parlamento, Alexandra Leitão afirmou que "os lisboetas querem soluções". "A cidade tem muitos problemas e buracos, está suja e é muito cara [para viver]", defendeu a deputada socialista, acrescentando ser preciso alguém que apresente "soluções concretas para esses problemas que existem" e que "tenha energia" para os resolver.

Por isso, aos soundbites de Carlos Moedas, Alexandra Leitão responde com "trabalho, energia e soluções". Sobre uma eventual candidatura de uma frente de esquerda, como já defenderam o Bloco de Esquerda e o Livre, a socialista disse ter de "estudar" esse cenário. "Veremos em que termos haverá essa possibilidade", apontou, insistindo na ideia de que o que é mesmo preciso é ter "soluções para a cidade".

A socialista ainda não sabe quando deixará as funções de líder parlamentar — quem o decidirá será Pedro Nuno Santos. O líder do PS também comentou a acusação de Carlos Moedas de que Alexandra Leitão "representa o que tem vindo a ser este PS de Pedro Nuno Santos, que é um PS radical, a radicalizar-se". "Se a única crítica que Carlos Moedas tem para fazer a Alexandra Leitão é que é supostamente uma radical, temos a campanha feita", disse, em declarações transmitidas pela SIC Notícias, no Parlamento.

Acusando o presidente da Câmara de Lisboa de estar "muito distante de preocupações dos lisboetas e dos portugueses", o secretário-geral do PS defendeu que as pessoas não estão preocupadas com a ideia de que os políticos "são mais ou menos radicais ou moderados". E lembrou que, ainda "há pouco mais de um mês", Alexandra Leitão viabilizou o Orçamento do Estado do Governo da AD, enquanto líder parlamentar, para concluir que as acusações de Moedas "não têm sentido".

"A questão não é se Carlos Moedas é moderado ou radical", mas se "tem competência para resolver problemas, e não tem", acusou Pedro Nuno Santos, que defendeu que "radical é a situação do lixo", o "trânsito e as dificuldades de mobilidade" ou as "dificuldades no acesso à habitação" em Lisboa.

O líder socialista admite que estes são "problemas difíceis", mas acusou o autarca do PSD de nem sequer ter iniciado a "resolução" dos mesmos, antes de ter agravado "problemas radicais". "O que interessa é saber que Alexandra Leitão tem capacidade, força e determinação para resolver os problemas que Carlos Moedas não conseguiu", rematou.