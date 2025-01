A novela das freguesias, a “geringonça” em Lisboa e o (ir)reversível de Centeno

O Poder Público desta semana foi inicialmente pensado para discutir quatro temas: a candidata do PS a Lisboa, a desagregação das freguesias, a lei dos solos e o investimento e a simplificação fiscal. Porém, a entrevista de Mário Centeno na quarta-feira à noite fez com que a corrida a Belém se tornasse também incontornável.

O PS tomou uma decisão e vai apostar em Alexandra Leitão para concorrer à Câmara de Lisboa. Bloco de Esquerda e Livre já disseram que estão disponíveis para debater uma eventual frente de esquerda na capital – o PCP pôs-se de fora. Carlos Moedas criticou a radicalização que esta candidatura significa. A campanha está lançada e o pontapé de saída foi a manifestação do fim-de-semana sobre imigração.

No último debate quinzenal foi retomada a discussão sobre a Lei dos Solos. É um tema que tem gerado muitas trocas de ideias e até artigos de opinião no PÚBLICO. Mariana Mortágua acusou o PS de ter ajudado a AD a criar uma "auto-estrada de especulação". E o ministro respondeu que o objectivo é baixar as rendas. Como é que a Lei dos Solos pode ser vista por uns como uma auto-estrada de especulação e por outros como um mecanismo para baixar as rendas? Parece estranho, mas é possível.

A desagregação das freguesias vai ser votada no Parlamento nesta sexta-feira, mas dificilmente o processo ficará por aqui. Há mais freguesias interessadas na reversão da chamada Lei Relvas que, de acordo com notícia do Diário de Notícias, vai custar pelo menos 2,5 milhões de euros.

Mário Centeno parece ter posto definitivamente de parte a hipótese de concorrer às presidenciais, apesar de as sondagens dizerem que era o preferido na área do PS para fazer frente ao Almirante. Será uma decisão irreversível? E isso significa que António José Seguro tem o caminho aberto para ser o candidato apoiado pelos socialistas? Não é claro.

Finalmente, pegamos no pacote de 30 medidas de simplificação fiscal e investimento que o Governo aprovou Conselho de Ministros.