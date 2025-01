Centeno anuncia que não é candidato a Belém

O governador do Banco de Portugal, a pessoa da área socialista que aparecia mais bem colocada nas sondagens para as eleições presidenciais, não avançará com uma candidatura a Belém.

Mário Centeno anunciou a decisão na RTP3, no programa Grande Entrevista. Afirmou que “a decisão pessoal” estava “mais amadurecida”: “Não vou ser candidato a Presidente da República. Não está no meu horizonte que isso aconteça”.

O governador, que se voltou a manifestar disponível para uma renovação do mandato à frente do Banco de Portugal, afirmou que a “visão” que tem sobre o seu próprio “futuro profissional” não passa por ser Presidente da República.

Afirmando-se “satisfeito” com as sondagens que o dão como favorito, na área do PS, para a corrida presidencial, por serem “uma avaliação” do seu percurso – ou “uma projecção na sociedade portuguesa” do que foi o seu papel como “ministro e governador do Banco de Portugal”, Centeno não deixou nenhuma dúvida sobre Belém. A decisão é irreversível.

Mário Centeno afirmou também que comunicou a decisão “a um conjunto de pessoas com quem tem falado sobre este tema”. Quando o jornalista Vítor Gonçalves lhe perguntou se também a comunicou ao secretário-geral do PS, Centeno deixou implícito que sim, que Pedro Nuno Santos estaria entre as pessoas que não queria que “ficassem a saber quando a entrevista fosse para o ar”.

Mário Centeno era, neste momento, o presidenciável mais popular entre os dirigentes do PS. Alguns dos seus apoiantes ficaram, inclusivamente, desagradados quando numa entrevista Pedro Nuno Santos avançou, a par de Centeno, com vários outros nomes, incluindo o de António José Seguro.

Apesar de ainda não ter anunciado uma decisão, Seguro tem tido uma agenda preenchida onde dá a entender que a sua reflexão sobre uma candidatura presidencial está muito avançada.