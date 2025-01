Centeno não é candidato presidencial. E agora, PS?

Mário Centeno não será candidato presidencial. "É uma decisão pessoal, dentro do meu círculo e com a minha família. E tem a ver com a visão profissional sobre mim mesmo, sobre o que quero fazer no futuro", disse Centeno. A escolha fica facilitada para o Partido Socialista?

