Sem Centeno na corrida a Belém, Vitorino ganha força como alternativa a Seguro

Com Mário Centeno a esclarecer que não será candidato às eleições presidenciais de 2026, os socialistas começam a virar-se para outros putativos candidatos. Enquanto António José Seguro continua em clima de quase campanha, a hipótese António Vitorino ganha força no PS. Até agora, o socialista não fechou a porta a Belém e o PÚBLICO sabe que Pedro Nuno Santos almoçou com António Vitorino esta segunda-feira (aliás, o líder do PS almoçou também com Seguro e Centeno e pretende fazê-lo com todos os protocandidatos). Outro dos nomes apontados tem sido o de Elisa Ferreira, porém, o líder do PS, apurou o PÚBLICO, contactou a ex-comissária europeia, que lhe manifestou total indisponibilidade.

