Apoios do Estado

Os apoios do Estado nem sempre chegam a todos os que deles necessitam. A experiência da minha filha é um exemplo. Licenciada em Jornalismo, conseguiu emprego pelo seu mérito e vive actualmente em Lisboa, num apartamento arrendado. Candidatou-se ao programa “Porta 65 para jovens”, mas foi informada de que não podia ser apoiada por ter um ordenado considerado demasiado baixo. O seu esforço mensal ultrapassa os 60% do rendimento, devido à renda alta que tem de pagar todos os meses.

Este programa, que deveria atender às necessidade reais dos jovens no acesso à habitação, acaba por os deixar no desespero e sem alternativas concretas, a menos que os pais possam ajudá-los financeiramente. É fundamental valorizar o trabalho destes jovens através de contratos estáveis e salários dignos. Lisboa deixou de ser uma cidade de pessoas para se transformar num destino de turistas e investidores. As rendas são incomportáveis. Pior ainda, estamos a falar de jovens que querem contribuir para o desenvolvimento do país e que optam por não emigrar.

Os jovens de hoje não vivem com um mínimo de estabilidade. Os baixos salários e os custos incomportáveis com a habitação empurram-nos para um futuro incerto, com graves prejuízos para o país. Até quando?

Carlos Oliveira, Funchal

Não é o fim do mundo!

A solução do Pedro Adão e Silva, apresentada no PÚBLICO de ontem, para resolver o imbróglio em que se meteu o secretário-geral do PS, por ter avançado cedo de mais com nomes que poderiam ser apoiados para a Presidência da República, é de mestre. Fazer uma “consulta aos militantes, eventualmente aberta a simpatizantes” (nunca primárias), poderia evitar o aparecimento de vários candidatos da área do PS, fragmentando o apoio, bem como salvaria a face a Pedro Nunes Santos. Sabemos (!) que o almirante será o mais votado e, eventualmente na segunda volta (se houver), um bom candidato de esquerda poderá, repito, poderá, vir a vencer.

Ricardo Charters-d’Azevedo, S. Pedro do Estoril

E se...

E se a Europa tivesse logo em 2021 percebido que a Ucrânia, assim como a Rússia, são parte da Europa, que os tempos passam, os líderes morrem, as políticas podem mudar e a sua dependência dos EUA pode não ser o que mais lhe interessa numa perspectiva do interesse estratégico mundial? E se, neste contexto, a Europa tivesse assumido uma política activa e independente – fortemente activa, mesmo – junto da Rússia e da Ucrânia no sentido de "desescalar" a crescente tensão entre os dois países para evitar o que veio a acontecer?

E se, depois da invasão, a Europa tivesse percebido que o seu futuro como potência mundial teria de passar por ser capaz de assumir os meios necessários para a sua defesa em caso de conflito militar e não depender em grande escala da NATO e das forças americanas? E se a Europa tivesse compreendido que a satisfação e garantia das suas necessidades energéticas e alimentares podiam ser garantidas pelo recurso às fontes europeias, Ucrânia e Rússia incluídas, e libertar-se da dependência da Arábia Saudita e dos EUA?

E se a Europa não dependesse das tribulações da política americana e suas variantes entre democratas e "trumpianos" republicanos e da sua luta com a China pelo predomínio económico e militar? E se a Europa tivesse personalidade própria e vontade de se assumir, ela também, como uma voz independente no conturbado e perigoso mundo em que estamos e que, por causa da crise ambiental, ainda pode vir a muito piorar?

E se, e se, e se... Já pensaram?

Jorge Mónica, Parede

Portugal continua a marcar passo

Segundo o índice da Prosperidade Mundial da Hellosafe, divulgado recentemente e que qualificou 186 países de acordo com um conjunto de critérios, incluindo os indicadores de crescimento económico, social e ambiental, além das classificações baseadas em indicadores de riqueza bruta, como o PIB e o PNB, o nosso país ocupa a 26.ª posição no ranking europeu. A Europa é composta por 50 países e Portugal está ligeiramente abaixo do meio da tabela. Portugal, no índice de desenvolvimento e progresso dos 27 países que constituem a União Europeia, não consegue sequer aproximar-se do 20.º lugar no índice de desenvolvimento e riqueza. Decorridos quase 40 anos da nossa integração europeia, Portugal continua a não conseguir desenvolver-se o suficiente para atingir o pelotão da frente dos países mais ricos. Malgrado os sucessivos primeiros-ministros do centrão político nos dizerem que o objectivo é atingir o pelotão da frente. Nem o 20.º lugar ainda alcançámos. Pura ilusão, Portugal continua a marcar passo.

António Cândido Miguéis, Vila Real