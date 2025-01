Biorresíduos km zero

Com baixos custos de investimento, a compostagem km0 promove o emprego local, a sociabilização dos cidadãos e a sustentabilidade ambiental.

Portugal tem aumentado paulatinamente a deposição de resíduos em aterro. Este foi o destino, em 2023, de 59% do total de resíduos produzidos, em contraciclo com as metas definidas pela União Europeia que impõem um máximo de 10% até 2035.

A maioria dos aterros estão a cerca de dois anos do fim da respectiva vida útil. Torna-se necessário tomar medidas urgentes e de contingência para não se pôr em causa a saúde pública.

Os especialistas são unânimes ao defenderem que só ao fim de quatro a seis anos é que novas construções e equipamentos de grande dimensão para tratamento de resíduos urbanos ficam operacionais.

Devem ser estudadas as melhores técnicas de ampliar a capacidade dos actuais aterros, cumprindo a legislação e ajustando avaliações e estudos de impacto ambiental, seja pela subida das cotas dos aterros, seja pela ampliação lateral, através de novas células.

A mesma metodologia deve ser empregue para centros de triagem, centrais de biogás, centrais de compostagem, incineradoras, etc. Em Portugal, os biorresíduos representam mais de 38% do total de resíduos produzidos. Diz o bom senso que retirar os biorresíduos dos circuitos de recolha e tratamento, além de ser muito mais sustentável, irá tirar pressão sobre os aterros.

Como o fazer no imediato, sem ter de esperar anos pelos licenciamentos?

Os biorresíduos devem ser separados na origem, pelos cidadãos em casa, para preservarem a qualidade como matéria-prima de composto de alta qualidade.

Esta matéria orgânica é responsável pela saúde de qualquer tipo de solo, enriquece-o em carbono e alimenta o ecossistema do solo, o seu microbioma, o maior sumidouro de carbono.

Sou um acérrimo defensor dos biorresíduos “quilómetro zero” (km 0), através da compostagem doméstica, quando o cidadão possui jardim ou horta ou compostagem comunitária.

Cada ilha de compostagem ocupa 20 a 40 metros quadrados, com um ponto de água para o cidadão lavar os baldes/contentores domésticos e um contentor com material lenhoso estilhado, para cobrir os biorresíduos após a sua descarga no contentor.

Há espaço público disponível para colocar as ilhas de compostagem seja nas ruas, nas praças ou nos jardins. As ilhas de compostagem devem ser colocadas estrategicamente para que o cidadão não tenha que percorrer mais de 150 a 250 metros, desde a sua habitação, seja em espaço urbano ou rural.

A compostagem km0 gera emprego local, mestres de compostagem para fazerem o acompanhamento, compostagem caseira três a quatro vezes por ano e ilhas de compostagem, diária ou de dois em dois dias.

Verificam se há contaminações, retiram os contaminantes, adicionam estilha ou água conforme as necessidades, registam as temperaturas, movimentam a massa orgânica, retiram o composto, etc...

Os mestres de compostagem fazem o controlo, desenvolvem acções para prevenirem cheiros, fazem registos do desenvolvimento das compostagens, garantindo que o processo funciona, fiscalizam e actuam sobre os prevaricadores que contaminam os contentores com outros resíduos, sobretudo plásticos e vidros.

Os mestres de compostagem servem também para esclarecer as dúvidas e formar a população através dos contactos directos, sessões públicas, ou por telefone ou correio electrónico.

A experiência que forem adquirindo será uma enorme mais-valia para ajudar em futuros planos, para melhorar os registos e para aumentar a eficácia da qualidade de separação dos biorresíduos pelos cidadãos, igualando a que é atingida na recolha porta a porta.

Na conjuntura actual de tratamento de resíduos urbanos há enormes vantagens na utilização dos biorresíduos km0 e compostagem km0, porque, se for bem planeada e implementada, quer em meio urbano quer em meio rural, dará resultados em seis meses.

Com baixos custos de investimento, face a estruturas de recolha porta a porta, estações de transferência, centrais de compostagem/biogás, a compostagem km0 promove o emprego local, a sociabilização dos cidadãos e a sustentabilidade ambiental.

A baixa qualidade da separação dos resíduos, apontada como principal inconveniente, porque dependente do civismo dos cidadãos, pode ser ultrapassada com gravação vídeo das deposições, podendo ser dada um incentivo directo ao cidadão cumpridor.

Há imensos projectos-piloto desenvolvidos pelos sistemas de tratamento de autarquias financiados sobretudo pelo Fundo Ambiental, os quais ajudarão a melhorar eficácia das campanhas de divulgação, formação e motivação dos cidadãos.

A estratégia de biorresíduos km0 é a melhor solução para a encruzilhada em que se encontra Portugal no cumprimento das metas de tratamento dos resíduos urbanos, no combate à desertificação dos solos agrícolas e florestais, no decréscimo de matéria orgânica.

Com esta solução, haverá uma redução significativa de volume e peso dos biorresíduos da ordem dos 75% a 90%. O composto final pode ser utilizado pelos cidadãos em vasos com vegetais, jardins, hortas, privados ou públicos ou incorporado nos solos agrícolas.