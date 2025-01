O "mundo de fantasia" em que a crise climática não existe

Os assustadores incêndios em Los Angeles são um lembrete de que as alterações climáticas não são um problema do futuro. Os fogos no estado norte-americano da Califórnia causaram pelo menos 25 mortes e obrigaram mais de 200 mil pessoas a deixarem as suas casas; pelo menos 12 mil habitações ficaram destruídas após a passagem das chamas.

Um relatório divulgado pela Universidade da Califórnia (UCLA) nesta semana refere que é provável que estes incêndios em Los Angeles tivessem acontecido à mesma num mundo sem alterações climáticas, mas teriam sido provavelmente mais pequenos e menos intensos. Menos devastadores. Não dá para ver o fogo de Los Angeles como um fenómeno isolado, sem ligação à mudança do clima – ainda que muitas vezes essa associação também tenha ficado de fora da cobertura jornalística.

As alterações climáticas vêm de mãos dadas com temperaturas crescentes, ondas de calor mais intensas, secas mais severas que resultam em vegetação mais seca. O Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUA, na sigla em inglês) estima que, em 2100, deverá haver 50% mais incêndios florestais por ano, em grande parte devido à mudança do clima.

Também sabemos que incêndios florestais como estes que devastaram a paisagem árida de Los Angeles se tornarão mais frequentes e mais intensos por causa do aquecimento global. O mesmo acontecerá com outros eventos climáticos extremos, como tempestades, secas e ondas de calor. O diagnóstico está feito há anos.

O cientista climático Peter Kalmus, que decidiu há uns anos deixar de viver em Los Angeles por sentir que não estaria seguro no caso de um incêndio, refere num artigo de opinião do The New York Times que, na verdade, "já nenhum sítio é seguro". "Há uns meses, o furacão Helene assolou a parte ocidental do meu novo estado [Carolina do Norte] e a cidade de Asheville, que muitos consideravam um paraíso climático. O Noroeste do Pacífico parecia seguro até à cúpula de calor de 2021. O Havai parecia seguro até aos incêndios mortais em Maui em 2023." De novo, a crise climática não é um problema do futuro. "Para quem tudo perdeu nos desastres climáticos, o apocalipse já chegou."

E os incêndios em Los Angeles são realmente só mais um exemplo deste puzzle de desastres amplificados pelas alterações climáticas. Como elencava a jornalista Andréia Azevedo Soares num texto de Dezembro, as alterações climáticas duplicaram a probabilidade de cheias como as da Europa Central; tornaram mais prováveis furacões como Milton; e tornaram quatro vezes mais plausíveis as condições propícias a incêndios no Pantanal brasileiro em 2024. A lista de fenómenos extremos poderia continuar com as cheias em Valência, as chuvas que inundaram o Rio Grande do Sul ou os incêndios que devastaram a zona norte e centro de Portugal em Setembro passado.

Com todos estes desastres e cenários ferventes, será de estranhar que a crise climática fique de fora das obras de ficção que se passam num mundo igual ao nosso. E esta semana escrevi sobre um "teste" que ajuda a saber se as narrativas ficcionais incluem as alterações climáticas no seu enredo: chama-se Climate Reality Check e é muito simples. A narrativa só tem de incluir estes dois critérios:

As alterações climáticas existem; Uma personagem tem noção de que as alterações climáticas existem.

Parece fácil, mas só 9,6% dos 250 filmes mais populares dos últimos anos teve nota positiva neste teste (a lista excluía filmes de fantasia ou cuja trama se passa antes de 2006 ou depois de 2100). A ferramenta não se cinge a filmes e séries, também pode ser aplicada à literatura, ao teatro, aos videojogos…

Falei com um dos criadores do teste, Matthew Schneider-Mayerson, que me expressou este vazio que sente: "Estamos sobrecarregados com a quantidade de histórias que consumimos que ignoram por inteiro as alterações climáticas". E o que é que isso significa? Que estas histórias acontecem "naquilo que é agora, basicamente, um mundo de fantasia em que as alterações climáticas não existem".

É natural que, quando vemos um filme ou série, nos queiramos simplesmente abstrair destas preocupações existenciais – ainda mais quando o fazemos como distracção depois de um longo dia de trabalho –, mas isso não significa que estes temas se devam ausentar por inteiro das narrativas que consumimos. Integrar uma referência à crise climática não significa que toda a história gire em torno disso, só reconhece a sua existência.

Possivelmente até viu alguns destes filmes que passaram o teste e não se recorda de qualquer referência ao clima: Parasitas, Barbie, Venom, Marriage Story, O Triângulo da Tristeza… Basta uma pequena menção, como uma personagem que lê uma notícia sobre alterações climáticas. No filme Barbie, por exemplo, uma das personagens critica o consumismo galopante que está a matar o planeta. Se existirem mais referências nos filmes, "maior é a probabilidade de as audiências entenderem o tema como sendo de alta prioridade que requer atenção e acção", explicou o professor de Estudos Ambientais.

E, como um filme que está para acabar e ainda sobram muitas pontas soltas, parece realmente que estamos em contra-relógio. O ano de 2024 foi o mais quente desde que há registos e foi o primeiro em que a temperatura média no planeta ultrapassou os 1,5 graus Celsius em relação ao período pré-industrial.

Como dizia ao jornalista Nicolau Ferreira o geofísico Ricardo Trigo na semana passada, "não há nada de mágico nos 1,5 graus. O que há é a percepção de que estamos a aproximar dos chamados pontos de não retorno para uma série de coisas importantíssimas, como a circulação dos oceanos, o colapso da Amazónia, o permafrost". A solução (ou o remendo), como alertam os cientistas há décadas, é reduzir radicalmente as emissões de gases com efeito de estufa que aquecem o planeta. E já passa da hora de o fazer.

P. S. – Aproveito para partilhar que deixei de editar o Azul no final de Dezembro e que a pasta de edição está agora com a maravilhosa Aline Flor – mas poderá continuar a acompanhar-me no PÚBLICO e no P3. Boa semana!