Alegria e agonia em Gaza. Falta o mundo estar à altura da Palestina

1. A noite de 15 para 16 de Janeiro de 2025 ia ser a mais feliz em Gaza desde quando as crianças já nem podem lembrar. Para muitas delas lá, talvez a primeira noite feliz. Milhares de pessoas começaram a juntar-se em frente aos ecrãs, antes mesmo de as televisões mostrarem imagens do Qatar onde a todo o momento se esperava o anúncio do cessar-fogo. Ao noticiarem o acordo, jornalistas de Gaza tiraram o capacete e o colete à prova de bala em directo, ao fim de 467 dias, antes de serem levantados por uma multidão eufórica, eles que cobriram o nunca visto enquanto os camaradas eram mortos. E vi gente a cantar, a dançar, a falar do que ia comer ou cozinhar para a família, quando viesse o cessar-fogo. E sobretudo gente radiante com a ideia de, enfim, voltar a casa, mesmo sabendo que talvez não haja casa, sabendo até que não haverá casa, só ruínas, mas no lugar onde estava a casa. Como aquela mulher que jurava que iam limpar todo o entulho, reconstruir Gaza inteira, e ainda mais bonita. Ou aquele rapaz que já dormia com um martelo, jurando que mal anunciassem o cessar-fogo ia desmontar a barraca, era só nisso que pensava. Desmontar aquelas barracas onde perto de dois milhões de pessoas sufocaram no Verão e agora congelam, ensopadas pelas chuvas, sem roupa de Inverno, incluindo bebés mortos só de frio. Vídeo após vídeo, enquanto esperávamos o anúncio do cessar-fogo, os palestinianos que viveram o maior horror já visto em directo, que perderam braços e pernas, parentes e casas, essas pessoas feridas, traumatizadas, permanentemente esfomeadas, eram as que juravam pelo futuro já, amanhã, que queriam reunir-se à família, reconstruir. Literalmente enterrar os mortos e cuidar dos vivos.

